АО «Россельхозбанк» развивает сотрудничество с международной платежной системой American Express

На сегодняшний день торгово-сервисные предприятия, находящиеся на эквайринговом обслуживании в Банке, могут начать прием карт American Express, а в банкоматах Россельхозбанка держателям карт данной платежной системы доступны операции снятия наличных денежных средств.

«Сотрудничество Россельхозбанка и платежной системы American Express направлено в первую очередь на активацию платежного потока внутри страны, а также будет способствовать развитию торгово-экономических отношений, представляя расчетную инфраструктуру для всех держателей карт American Express. В настоящее время эквайринговая сеть Банка включает более 12500 терминалов в торгово-сервисных предприятиях. Кроме того, Россельхозбанк владеет крупным парком банкоматов, расположенных по всей территории Российской Федерации, – 5 800 устройств, что предоставит дополнительный уровень комфорта для держателей карт American Express», – отметила член Правления, Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

«Мы очень рады сотрудничеству с Россельхозбанком, который обеспечит обслуживание карт American Express как в центральных, так и в самых отдаленных районах России в сервисной сети одной из крупнейших банковских организаций страны. Сотрудничество позволит предоставить более широкий выбор способов оплаты торгово-сервисным предприятиям, держателям карт American Express и расширит присутствие American Express в России», – подчеркнула Виви Галани, вице-президент и генеральный менеджер по глобальным сетевым партнерствам региона EMEA American Express.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

American Express – глобальная платежная компания, предоставляющая клиентам доступ к продуктам, знаниям и опыту, которые обогащают жизнь и помогают строить успешный бизнес.

American Express сотрудничает с избранной группой ведущих банков и финансовых учреждений по всему миру по выпуску продуктов под брендом American Express и/или приему карт American Express в сети торгово-сервисных предприятий. Используя свои партнерские отношения, глобальную инфраструктуру и привлекательность бренда, American Express еще больше расширила свое глобальное присутствие.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.