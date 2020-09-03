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Борис Листов представил результаты работы Россельхозбанка на итоговой Коллегии Министерства сельского хозяйства

Главной задачей Россельхозбанка остается финансирование агропромышленного комплекса
Яков КрымскийЯковКрымский
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Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов 2 сентября представил результаты деятельности банка в 2019 году и назвал стратегические задачи на 2020 год на заседании итоговой Коллегии Министерства сельского хозяйства.

Главной задачей Россельхозбанка остается финансирование агропромышленного комплекса. В 2019 году РСХБ получил от государства 30 миллиардов рублей, и, используя банковский мультипликатор и дополнительные ресурсы, увеличил объем кредитования сельского хозяйства на 127 миллиардов рублей. В целом по итогам прошлого года Россельхозбанк профинансировал отрасль на 1,3 триллиона рублей.

«Важно, что наши инвестиции превращаются в конкретные осязаемые результаты. Каждый второй килограмм свинины и говядины, каждый второй литр молока, каждое третье куриное яйцо – всё это результаты реализации инвестпроектов, которые были профинансированы Россельхозбанком. На сегодняшний день в нашем портфеле - более 5 тысяч проектов по всей стране. А в отдельных сегментах – например, в тепличном овощеводстве – мы финансируем больше половины всех проектов и фактически формируем эту подотрасль АПК. Каждый третий кредитный рубль в АПК – от Россельхозбанка», – сказал Борис Листов.

Россельхозбанк продолжает лидировать в кредитовании сезонных работ, направив на эту цель за 2019 год порядка 400 миллиардов рублей, что составляет 72 процента рынка. В более чем десятке регионов РСХБ является единственным банком, предоставляющим средства на сезонные работы.

Одной из задач банка выступает подготовка лидеров сельскохозяйственного рынка – как с точки зрения объемов производства, так и с точки зрения применения инноваций. В качестве примеров таких клиентов-лидеров Борис Листов назвал «ЭкоНиву», которая стала крупнейшим производителем молока в Европе; ГК «Дамате», которая построила «с нуля» самое большое производство индейки в Европе с применением искусственного интеллекта; «Ньюбио», где запущено предприятие по производству пищевых компонентов для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и экспорта; а также АПХ «Залесье», где был открыт селекционно-генетический центр для молочного животноводства.

«С помощью Россельхозбанка в России впервые сформировался полный цикл производства сельхозпродукции. Не просто “от поля до прилавка”, а “от генетики до прилавка”», – отметил Борис Листов.

Россельхозбанк входит в тройку лидеров по размеру региональной сети, причем 70 процентов отделений расположены в малых городах и сельских населённых пунктах. Банк исходит из принципа, что наравне с городами и другими населенными пунктами каждый житель села должен иметь доступ ко всем необходимым банковским продуктам и услугам.

В рамках реализации флагманского проекта Министерства сельского хозяйства РФ – льготной сельской ипотеки – Россельхозбанк выдал уже более 30 миллиардов рублей.

В качестве приоритетных целей Банка на текущий год Борис Листов назвал:

- рост объемов кредитования сельхозпроизводителей, включая активное участие в программах господдержки;

- содействие улучшению качества жизни сельского населения и комплексному развитию сельских территорий;

- повышение доступности банковских услуг через развитие региональной сети и цифровых сервисов;

- и развитие комфортной среды обслуживания клиентов.

Председатель Правления подчеркнул, что РСХБ всегда был и остается «больше, чем банком» для аграриев и всех сельских жителей России.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

Экономика: Бизнес

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