Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Восьмичасовой экскурсионный маршрут предоставляет возможность познакомиться с жизнью и творчеством знаменитого русского поэта Василия Федорова. Фото: Областная библиотека

По следам писателя

Отправляемся в литературный тур.

Кемеровская областная научная библиотека имени Федорова в целях развития внутреннего туризма в Кемеровской области и популяризации литературного наследия Кузнецкого края продолжает реализацию проекта «Литературный туризм». Сейчас библиотека приглашает кемеровчан принять участие в литературном туре «В Марьевку, на встречу с Василием Федоровым».

Этот однодневный восьмичасовой экскурсионный маршрут предоставляет возможность познакомиться с жизнью и творчеством знаменитого русского поэта Василия Федорова. Побывав в Марьевке, экскурсанты убедятся, что наша сибирская природа является источником поэтического вдохновения, а умение увидеть прекрасное в окружающем мире пробуждает творческие способности человека.

В программу маршрута входит посещение литературно-мемориального музея Василия Федорова, единственного в России музея-усадьбы Федорова на Назаркиной горе, а также пешая экскурсия по любимым местам поэта.

Кроме того, литературные туристы могут попробовать и приобрести экологически чистые чайные сборы на основе марьевских трав, предметы декоративно-прикладного творчества, поучаствовать в бесплатных рукодельных мастер-классах, поиграть в народные игры, принять участие в фольклорно-обрядовых композициях, подготовленных коллективами художественной самодеятельности Марьевского и Яйского домов культуры.

Кемеровская областная библиотека имени Федорова

ул. Дзержинского, 19, т.: (384-2) 44-18-55, 44-18-67

5 сентября, начало в 8.00

Цена билетов: 1500 рублей

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Студия исторического танца «Сюита» открывает новый набор на танцы XIX века. Фото: Любовь ФУРС

Магия движений

Идем на открытый урок исторических танцев.

Студия исторического танца «Сюита» открывает новый набор на танцы XIX века! Пришедшие на занятия имеют возможность научиться танцевать полонез, польку, мазурку, вальсы, контрдансы и другие танцы эпохи, узнать подробнее про костюмы, этикет и нравы. Помимо занятий, студия проводит балы, в которых можно применить изученное, тематические вечеринки, где можно несколько иначе взглянуть на пройденное. Обучение возможно с любым уровнем танцевальной подготовки.

Если вы хотите попробовать через танец окунуться в атмосферу XIX века, приходите на открытое занятие! С собой нужно взять удобную обувь без каблуков, хорошее настроение и друзей, если одному страшно.

Кемеровская областная библиотека имени Федорова (второй этаж, витражный зал)

ул. Дзержинского, 19, т.: 8-904-961-01-11

10 сентября, начало в 18.30

Вход свободный

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Кемеровская библиотека для детей и юношества приглашает детей и их родителей на веселый и познавательный мастер-класс. Фото: Библиотека на Арочной

Барашек-органайзер к учебному году

Ведем ребенка на мастер-класс.

Кемеровская библиотека для детей и юношества приглашает детей и их родителей на веселый и познавательный мастер-класс. Участники изготовят органайзер в техниках скрапбукинга и бумагопластики. Из плотной бумаги белого цвета дети сделают «барашка» - основу подставки для канцелярских принадлежностей.

Какой получится поделка, будет зависеть от цвета и рисунка скрапбумаги и гофрированного картона для лапок и ушек. А рисование глазок и носика с использованием цветных карандашей станет легким финальным этапом. Оригинальный, нежный органайзер порадует детей в начале учебного года.

Организаторы отмечают, что мастер-класс пройдет с соблюдением требований безопасности.

Кемеровская библиотека для детей и юношества

ул. Арочная, 21а

5 сентября, начало в 14.00

Цена билетов: 50 рублей

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Кузбасский государственный краеведческий музей приглашает на виртуальный тур по памятным местам в городе Кемерово. Фото: Кадр виртуального тура

«Космические» точки на карте Кемерова

Участвуем в виртуальной экскурсии.

На YouTube-канале Кузбасского государственного краеведческого музея появился виртуальный тур по памятным местам в городе Кемерово.

Экскурсия начинается в Кузбасском государственном краеведческом музее с выставки «12 минут во Вселенной». Следующей точкой является международный аэропорт Кемерова, который носит имя знаменитого космонавта и его экспозиция «Человек и космос». Далее вы перенесетесь в центре Кемерова, на улицу Весеннюю, где представлен бюст летчика-космонавта, генерала-майора авиации Алексея Леонова.

А на правом берегу города открывает свои двери музей-заповедник «Красная Горка». Экспозиция «Кемерово - столица Кузбасса», в которой представлен раздел, посвященный космонавту-земляку, рассказывает о встречах Алексея Леонова с земляками. Конечная точка маршрута - улица Леонова, где жила семья знаменитого космонавта после переезда из села Листвянка.

Отправляемся на виртуальную экскурсию - сюда >>

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Спектакль «Летние осы кусают нас даже в ноябре» поставлен по пьесе известного драматурга Ивана Вырыпаева. Фото: Кадр спектакля

У каждого свои «летние осы»

Смотрим виртуальный спектакль.

Кемеровский областной театр драмы приглашает кемеровского зрителя вновь окунуться в атмосферу спектакля «Летние осы кусают нас даже в ноябре». Спектакль поставлен по пьесе известного драматурга Ивана Вырыпаева. В своем творчестве он говорит о вечных ценностях и поиске смысла.

Кажется, что трое героев спектакля - муж, жена и друг семьи - пытаются ответить на абсолютно безобидный вопрос: где же был в прошлый понедельник брат Роберта Маркус. Жена Роберта утверждает, что он гостил у них, а друг говорит, что у него. У каждого есть доказательства и свидетели. Бесконечная игра, в которой Елена - это Сарра, Марк - Роберт, Йозеф - Дональд.

Но абсурдный детектив в итоге становится исповедью. Неважно, кто из героев лжет, у каждого из них есть своя правда и «летние осы», которые «кусают даже в ноябре». На краю бассейна, в котором отражается космос, герои наконец решаются встретиться с самими собой.

Посмотреть спектакль онлайн можно здесь >>