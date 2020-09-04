От красок до рециркуляторов: разрез «Березовский» преподнес подарки кузбасским школьникам. ФОТО: Алексей Иванов.

Начинать новый учебный год нужно в хорошем настроении. А что может поднять его лучше, чем подарки? Так решили специалисты компании АО «Стройсервис» и вручили школьникам подарки ко Дню знаний.

Рециркуляторы помогут школьникам снизить вероятность заболеваний. ФОТО: Алексей Иванов.

Все самое необходимое, что может пригодиться в новом учебном году, вручили специалисты разреза «Березовский» детям из окрестных деревень. А еще – поговорили о том, кем видят себя дети в будущем, какие профессии хотят получить, какие планы на жизнь строят. И те самые учебные наборы, которые школьникам вручил первый заместитель генерального директора разреза «Березовский» Федор Зайцев, обязательно сделают путь к достижению самый смелых целей чуть-чуть легче.

Возможно, небольшие презенты ко Дню знаний помогут на шаг приблизить мечты ребят. ФОТО: Алексей Иванов.

Позаботились горняки и о здоровье юных селян. Так, в школах поселка Рассвет, сел Калачево и Костенково установили рециркуляторы. Кроме того, при помощи шефов классы школ Новокузнецкого района были оборудованы новой мебелью.