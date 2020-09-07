На неделе в Кузбассе потеплеет до +19 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на неделю в Кузбассе. Жителей региона ждет неожиданное тепло.

Во вторник по области ожидается +11…+16 градусов, северный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метра в секунду с порывами до 13 метров. При выходе из дома стоит захватить зонтик – ожидаются небольшие, местами умеренные дожди.

В среду, 9 сентября, ночью столбики термометра покажут +1…+6, местами будут заморозки 0…-2 градуса. Ветер в эти сутки направления и скорости не поменяет. Так же, как и накануне, ожидаются небольшие и умеренные дожди.

В четверг ночью прогнозируется +2…+7 градусов, днем потеплеет до +11…+16 градусов. Ветер сменит направление на северо-западное, его порывы также будут достигать 13 метров. Местами по региону пройдут небольшие дожди.

Пятница преподнесет жителям области небольшой и приятный сюрприз. Ночью ожидается 0…+5 градусов, местами заморозки 0…-2 градуса, а вот днем потеплеет до +14…+19 градусов. Порывы северо-восточного ветра будут достигать 12 метров в секунду. День пройдет преимущественно без осадков.