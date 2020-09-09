В сельскую медицину вложили 158 миллионов рублей

Своевременная и качественная медицинская помощь должна быть доступна каждому кузбассовцу. Фото: instagram.com/sergey_tsivilev

Первичная медицинская помощь должна быть доступной каждому кузбассовцу независимо от того, где он проживает, - в областном центре или небольшой деревушке. Именно поэтому в Кузбассе направлено 158 миллионов рублей на строительство и оснащение фельдшерско-акушерских пунктов. Всего в 2020 году, в преддверии 300-летия Кузбасса, начнут работу 34 таких пункта. Три из них уже действуют, в остальных завершаются строительные и отделочные работы.

- Повышение качества и доступности первичной медико-санитарной помощи для населения отдаленных территорий - важнейшая задача, которую мы сейчас решаем в Кузбассе, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Ремонт и строительство новых учреждений, современное оборудование и медицинский транспорт, привлечение и поддержка специалистов и многое другое - все это направлено на улучшение качества жизни людей.

Сразу два новых фельдшерско-акушерских пункта заработали в Гурьевском районе - в селе Кочкуровка и деревне Мостовой. Они оснащены дефибрилляторами, ЭКГ, пульсоксиметрами, а также аппаратами для проведения экспресс-анализов крови. Такой же ФАП открылся в деревне Станция Антибесская в Мариинском районе - его построили вместо старого деревянного домика и оснастили всем необходимым для работы врачей, а в конце 2020 года здесь помимо выездного флюорографа начнет работать передвижной маммограф.

Кроме того, современную амбулаторию открыли в поселке Барзас города Березовского. Здесь на месте старой аварийной поликлиники возвели новый корпус с кабинетами терапевта и педиатра, процедурным кабинетом, сестринской комнатой и кабинетом профилактики, где смогут вести прием узкие специалисты из областных клиник.

Из федерального бюджета на строительство направлены 125,3 миллиона рублей, еще 22,5 миллиона - на оснащение новым медицинским оборудованием. Из бюджета Кузбасса на подключение зданий к коммунальным сетям и благоустройство прилегающей территории выделены 10,2 миллиона рублей.

ПАМЯТЬ

Новокузнецк украсит стела «Город трудовой доблести»

По итогам народного голосования горожане сами выбрали это место

В Новокузнецке завершилось народное голосование по выбору места для стелы «Город трудовой доблести». Горожане решили, что она будет установлена в сквере имени маршала Георгия Жукова.

Напомним, что почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Новокузнецку в числе первых 20 городов России за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, а также проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал во время заседания Российского организационного комитета «Победа» 2 июля.

Участников голосования, а их было более 10 тысяч, поблагодарил губернатор Сергей Цивилев. Он отметил, что эта поддержка подчеркивает глубоко личное отношение кузбассовцев к поколению победителей.

Сергей Цивилев отметил огромный вклад новокузнечан в Победу на фронтах и в тылу. Фото: пресс-служба АПК

- 64 тысячи новокузнечан воевали на фронтах Великой Отечественной войны, каждый четвертый из них - не вернулся. Здесь, в тылу, работали десятки эвакуированных заводов, выплавлялся металл, из которого был изготовлен каждый четвертый советский снаряд, каждый второй танк, половина всех боевых самолетов. Все жители Кузбасса высоко ценят этот вклад в Победу, передают эту священную память из поколения в поколение, - подчеркнул глава региона.

Как сообщили в администрации правительства Кузбасса, уже разработаны бренд, фирменный стиль и элементы оформления стелы. В основе логотипа будет имитация триколора российского флага с использованием герба Новокузнецка. Также создана система слоганов, которая учитывает трудовые подвиги металлургов, шахтеров, строителей, врачей, учителей и представителей других профессий. В оформлении стелы будут использованы фотокадры времен Великой Отечественной войны.

В ГЛУБЬ ИСТОРИИ

Археологические находки открывают новую страницу в истории Кузбасса

Раскопки проводились на месте древнего поселения эпохи неолита.

В преддверии празднования юбилея Кузбасса особенно актуален интерес к истории народов, живших сотни и тысячи лет назад, к их культуре, образу жизни.

Специалисты Института экологии человека продолжают раскопки на месте древней стоянки людей, которая расположена в районе спортивно-оздоровительного лагеря «Писаные скалы» в Яшкинском муниципальном округе. Изучены культурные комплексы Раннего Средневековья, раннего железного века, эпохи бронзы.

Нынешняя экспедиция оказалась плодотворной: найдено более 400 артефактов, которые относятся к эпохе неолита. Среди них - каменные отщепы, пластины-вкладыши, наконечники стрел. Кроме того, археологи нашли фрагменты керамической посуды с орнаментом. На сосудах прочерчены волны, есть наколы, оттиски гладкого и гребенчатого штампов. Благодаря этим артефактам археологи имеют возможность соотнести древности с культурами и народами прошлого.