От -3 до +21: синоптики дали прогноз погоды на выходные в Кузбассе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на выходные в Кузбассе. Жителей региона ждут резкие колебания температуры.

В пятницу, 11 сентября, днем по области ожидается +11… +16 градусов. Температура будет комфортной после ночных заморозков до -3 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров. В отдельных районах пройдут небольшие дожди, ночью и утром местами будут наблюдаться туманы.

В субботу ночью прогнозируется +1… +6 градусов, при прояснении местами возможны заморозки до 0… -2. Днем воздух прогреется до +14… +19. Ветер сменит направление на юго-восточное, но вот его скорость останется такой же, что и накануне. Осадков в этом день не ожидается.

В воскресенье температура порадует еще больше. Ночью ожидается +2… +7, днем температура будет находиться на отметках +16… +21 градус. Южный ветер разовьет скорость 2-7 метров в секунду и временами будет усиливаться до 12 метров. Как и накануне, день пройдет преимущественно без осадков.

А вот начало следующей недели и вовсе обещает быть запоминающимся и порадует тех, кто соскучился по теплу. Ночью в понедельник, 14 сентября, синоптики обещают +4… +9 градусов, днем температура повысится до +20… +25. Ветер скорости и направления не изменит. День обещает быть сухим и ясным.