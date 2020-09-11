Кузбасс продолжает развитие: вице-премьер Марат Хуснуллин оценил масштабные стройки

Вице-премьер Марат Хуснуллин и губернатор Сергей Цивилев осмотрели строящиеся кварталы Ленинского района Кемерова. Пресс-служба АПК

9 сентября вице-премьер Марат Хуснуллин посетил Кузбасс с рабочим визитом. Он побывал на главных стройках областного центра и высоко оценил их.

- Строительство - одна из ключевых отраслей, способных подтолкнуть вперед всю экономику. Важно, чтобы при застройке территорий соблюдался комплексный подход, - отметил Марат Хуснуллин, начиная работу в регионе.

Воздушная гавань города

Визит начался с осмотра международного аэропорта имени Алексея Леонова, где продолжается строительство нового пассажирского терминала. Работы планируется завершить к празднованию 300-летия Кузбасса. Современный аэровокзал позволит увеличить пропускную способность аэропорта в два раза.

- Терминал будет соответствовать самым современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Реконструкция аэропортов необходима в том числе для развития туристического потенциала нашего региона. Для привлечения федерального финансирования мы проводим работу по включению мероприятий по реконструкции аэродромной инфраструктуры в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года».

Дома и дороги

Еще одну остановку сделал вице-премьер на Комсомольском проспекте. Здесь завершается ремонт двух участков дороги - от улицы Марковцева до проспекта Химиков и на проспекте Химиков от проспекта Комсомольского до бульвара Строителей. На сегодня работы завершены на 80 процентов. Дорожники уже привели в порядок покрытие, делают карманы и съезды во дворы. Все работы завершатся к концу сентября 2020 года.

Немало внимания уделил Марат Хуснуллин строящимся кварталам Ленинского района. Здесь кирпичные комфортные жилые дома строят по нетиповым авторским проектам. Но, самое главное, их возводят одновременно со всей необходимой инфраструктурой. Очередной дом по проспекту Восточному, 15 будет встречать новоселов уже в октябре 2020 года.

- Здесь есть вся необходимая социальная инфраструктура: остановки общественного транспорта, аптеки и магазины, пекарни, введен в эксплуатацию муниципальный детский сад с бассейном на 350 мест. Позитивные отзывы жителей - лучшее свидетельство того, что мы движемся в правильном направлении, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Кузбасс развивается!

Побывал Марат Хуснуллин и на стройплощадке Ледового дворца «Кузбасс». Темпы строительства спортивного объекта на шесть тысяч мест довольно высокие, и уже к празднованию 300-летия Кузбасса, которое будет проходить в 2021 году, хоккеисты, конькобежцы и фигуристы смогут опробовать новый лед.

- Считаю, работы по созданию инфраструктуры и благоустройству в Кузбассе ведутся грамотно и эффективно, - подвел итог Марат Хуснуллин. - Даже несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии, стройки не были остановлены, темпы работ отличные, Кузбасс продолжает свое развитие.

КСТАТИ

Проект объездной дороги поддержан на федеральном уровне

Проект строительства объездной дороги вокруг Кемерова поддержан на федеральном уровне. Об этом рассказал во время визита в Кузбасс заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

- Безусловно, это необходимый объект для всего Кузбасса. В настоящее время идет работа по проработке финансирования, маршрутов и оптимизации принимаемых технических решений. Как только будет сделано технико-экономическое обоснование проекта, мы будем искать возможность включения его в программу строительства с изысканием дополнительных источников финансирования, - отметил вице-премьер.

Губернатор Сергей Цивилев во время совещания с Маратом Хуснуллиным подчеркнул, что Кемерово на данный момент - единственная областная столица, через которую проходит федеральная трасса. При этом машины идут через оба существующих моста через реку Томь, которые находятся непосредственно в центре города.

- Обход должен снять высокую транспортную напряженность в городе, значительно сократить время в пути грузового и пассажирского транспорта, вывести транзитный поток за пределы областной столицы, - отметил глава региона.

ПЕРЕСТРОЙКА

В Шерегеше реконструируют очистные сооружения

Новые очистные сооружения будут в два раза мощнее, чем существующие сейчас. Пресс-служба АПК

Работы стоимостью более миллиарда рублей планируется завершить менее чем за два года.

В курортном поселке Шерегеш менее чем за два года планируется провести масштабные работы по реконструкции очистных сооружений. На реализацию проекта будет направлено более миллиарда рублей.

Как отметил губернатор Сергей Цивилев, нынешняя система очистки, построенная еще в 1974 году, давно устарела и имеет высокую степень износа. Кроме того, ее производительность - а это порядка восьми тысяч кубометров в сутки - не рассчитана на туристический потенциал курорта.

- Новые сооружения будут в два раза мощнее, - заявил глава региона. - Проект дорогостоящий, поэтому правительство Кузбасса заручилось поддержкой на федеральном уровне.

Еще в 2019 году по инициативе губернатора между областными властями и Федеральным агентством по туризму было заключено соглашение, обеспечивающее почти половину финансирования. Из 1,1 миллиарда рублей, запланированных на проведение реконструкции, 485,5 миллиона будет направлено из федерального бюджета, около 572 миллионов рублей выделит область, еще 45 миллионов добавит муниципальный бюджет. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

В рамках реализации проекта будут построены новые канализационные очистные сооружения производительностью 16 тысяч кубометров в сутки. Комплекс будет также включать химическую и бактериологическую лаборатории. До конца этого года будут идти подготовительные работы на площадках, а также сделан заказ на поставку оборудования на будущий год.

После строительства новых старые очистные сооружения демонтируют, а освободившуюся территорию можно будет использовать для увеличения производительности построенной системы очистки до 20 тысяч кубометров в сутки.