Вандалы разгромили памятники шахтеров

Родные недоумевают, кто и зачем пришел на кладбище и разбил памятники похороненных тут людей. Фото: Лия Гараева

Поваленные наземь памятники, искореженный портрет, разбросанные цветы - именно такая картина предстала перед глазами Рашиды Захаровой, которая ухаживает за семейными могилами.

Тяжелый труд ради тепла

Кузбасс - регион самоотверженных, трудолюбивых людей, край шахтеров. Они совершают ежедневный подвиг, рискуя собственной жизнью и здоровьем, чтобы нести свет и тепло в дома наших соотечественников.

Главные страницы истории нашей области написаны теми, кто посвятил себя угольной отрасли. Талантливые, мужественные, верные своему делу шахтеры трудятся в опаснейших условиях для стабильной жизни нашей страны. Однако не все уважают тех, кто работал для их светлого будущего. Этим летом на кладбище города Березовского, в районе станции Забойщик, произошла трагедия. Вандалы поглумились над шестью могилами шахтерской семьи. Вот одни из их жертв - Хакимжян Бадардинов, Елизар Сафин, Финзир Гумеров, Сирай, Тальгат и Гульсум Ильясовы.

Память разбита

Семейное захоронение обозначено единой оградой. Первый, кто встречает здесь своих близких, - Финзир Гумеров. Его отца с первых дней войны призвали на фронт, но вскоре пришло извещение о его гибели. С 14 лет Финзир пошел работать на шахту. Жители Березовского помнят его как честного и уважаемого человека. В возрасте 59 лет он ушел из жизни. Вандалам не удалось повалить его памятник, но они оставили на нем трещины и сколы.

Первый, кто встречает здесь своих близких, - Финзир Гумеров. Фото: Лия Гараева

К сожалению, злоумышленникам удалось снести надгробия Хакимжяна Бадардинова, Гульсум и Тальгата Ильясовых. Хакимжян был настоящим трудягой, посвятившим многие годы шахте. В один из вечеров он вернулся с работы, и его настиг инсульт. Ему было всего 39 лет, когда он умер.

Гульсум прошла через тяжелые годы военного тыла, репрессии. Но несмотря на это она сохранила доброту и тепло. Ее сын Тальгат погиб, когда ему было всего 25 лет. Всю свою жизнь он хотел посвятить добыче угля.

Еще одной жертвой вандалов стал Сирай Ильясов. Во время войны он охранял пленных немцев. Затем участвовал в строительстве многих зданий в Березовском. Многие его помнят как доброго и бескорыстного человека. Каждые выходные он катал на своей лошади местных ребятишек, ведь не у всех была такая возможность.

Памятник отца заслуженной династии Сафиных преступники не смогли опрокинуть, но они стерли портрет Елизара до неузнаваемости. Елизар - был фронтовиком, а после войны работал проходчиком горных выработок, возглавлял бригаду. Он был среди тех, кто отправился во Вьетнам, чтобы обучать местных шахтеров горному делу. Елизар прожил всего 49 лет, 20 из них он трудился в шахте.

Вандализм рядом

Все похороненные в оскверненных могилах при жизни были людьми достойными и уважаемыми. Рашида Захарова обращается к горожанам с просьбой проверить могилы их родственников, похороненных на мусульманском кладбище. Возможно, вандалы надругались и над ними.

Вандалы не просто крушили памятники, но даже фотографии на них старались уничтожить. Фото: Лия Гараева

- Когда мы узнаем об актах вандализма, конечно, оскорбляемся, возмущаемся, негодуем, но при этом думаем, что все это происходит где-то далеко и нас не коснется… А варвары - вот они, рядышком, рушат памятники своих же земляков. Почему они делают это? Под воздействием наркотиков? Алкоголя? Из чувства мести? Потому что не состоялись в жизни? Им плохо от того, что не забыты те, кого уже нет, что их помнят, любят, чтят? Осквернить могилы - значит надругаться над теми, кто ответить уже не может. И при этом почувствовать себя сильными? Да разве же так можно? Вандалы, остановитесь! Не забывайте, что есть суд земной и суд Божий. И если первого вы, может быть, и избежите, то перед Божьим, придет время, предстанете, - сказала Рашида Захарова.