Банкетом в кузбасской колонии заинтересовались Следком и прокуратура. ФОТО: кадр видео канала "Сибирь правовая"

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен банкет. По словам авторов видео, празднество проходило в одной из исправительных колоний Кузбасса. Этим фактом заинтересовались региональные Следком и прокуратура.

Видео, на котором запечатлены люди, разделывающие запеченного поросенка, появилось в соцсетях. Авторы ролика уверяют, что камера запечатлела заключенных, которые устроили банкет в честь освобождения одного из них, Лапши, прямо в колонии №37 ГУФСИН, которая находится в Яйском районе. При этом на праздничный обед якобы приглашены осужденные, которые сотрудничают с администрацией колонии. Примечательно, что ролик снят в колонии, где осужденные ранее жаловались на жестокое обращение, пытки и побои. Предположительно видео снято в 2019 году

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Заинтересовалась празднованием активистами освобождения осужденного и областная прокуратура. Ее сотрудники также начали проверку исполнения уголовно-исполнительного законодательства.

- Ее проведение поручено Мариинской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - В случае выявления нарушений закона прокуратурой будут приняты меры реагирования.

На момент публикации получить официальный комментарий ГУФСИН по Кемеровской области не удалось.