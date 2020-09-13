Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 14 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом в Кузбассе. Каждый день появляются как новые заболевшие, так и новые выздоровевшие. Рассказываем, какие события произошли за последние сутки в Кузбассе.

На утро 14 сентября в Кузбассе у 20 жителей региона диагностировали коронавирус. По данным оперативного штаба, в инфекционных стационарах медицинскую помощь оказывают 1965 пациентам. Необходимый курс лечения прошли уже 5662 человек, они выздоровели и отправились домой. За последние сутки выздоровели 8 пациентов.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2089 человек. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 диагностировали у 7694 человек. Число умерших пациентов с коронавирусом достигло 67 человек.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

Сразу в нескольких кузбасских школах с начала сентября выявили случаи заболевания коронавирусом. Среди заболевших и учителя, и ученики. (подробности)

Специалисты оперативного штаба Кузбасса сообщили, когда будет отменен масочный режим. Напомним, что с 14 марта в регионе действует режим повышенной готовности. (подробности)

Когда в Кузбассе начнут прививать от коронавируса

Первые дозы вакцины от коронавируса придут в Кузбасс уже в ноябре. Сколько будет доз и кто их получит, рассказала первый замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина. (подробности)

Кузбасские власти рассказали о возвращении льгот на проезд для пенсионеров, отмененных из-за коронавируса

Представители оперативного штаба рассказали, когда пенсионерам вернут льготы на проезд в общественном транспорте. Они были отменены из-за риска распространения коронавируса. (подробности)

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Заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина рассказала, сколько медиков скончались от коронавируса. Оперштаб провел брифинг по ситуации с заболеванием в регионе. (подробности)