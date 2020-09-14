Крупнейший в РФ завод промышленных весов из Кузбасса за год повысил производительность труда более чем на 10%

Инструментам бережливого производства были обучены 42 сотрудника предприятия. Фото: пресс-служба министерство труда и занятости населения Кузбасса

Корпорация «АСИ» всего за год без существенных инвестиций и расширения производства добилась повышения производительности за счет внедрения технологий бережливого производства. В 2019 году компания вошла в число участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в числе первых в Кузбассе.

В качестве пилотной площадки для внедрения бережливых технологий на производстве был выбран участок производства автомобильных весов, которые пользуются высоким спросом у крупнейших системообразующих промышленных предприятий России и СНГ.

Практически за год совместной работы корпорации «АСИ» и экспертов Федерального центра компетенций (ФЦК) на заводе удалось превзойти плановые целевые показатели проекта и значительно сократить время производства единицы продукции. До внедрения бережливых технологий на один комплект автовесов требовалось затратить около 430 часов, сегодня этот процесс занимает всего 254 часа.

На участке производства автовесов усовершенствовали внутреннюю логистику, а также оптимизировали сроки поставок необходимых комплектующих, организовали функциональные системы хранения и «супермаркеты деталей», полностью исключили моменты незавершенного производства, обеспечили грамотную организацию рабочего пространства каждого вовлеченного в технологическую цепочку сотрудника.

Инструментам бережливого производства были обучены 42 сотрудника предприятия. Двое из них дополнительно прошли аттестацию в головном офисе ФЦК и получили сертификаты внутренних тренеров. Кроме того, в компании был создан отдел по бережливому производству, основная задача которого - масштабировать эффективные сберегающие инструменты на все остальные технологические цепочки и вспомогательные процессы.

- Бережливые технологии помогают предприятиям-участникам нацпроекта без дополнительных инвестиций повышать эффективность производства, снижать издержки и себестоимость продукции, делая ее более конкурентоспособной. К тому же производственные успехи предприятия дают и хороший социальный эффект - улучшаются условия труда сотрудников, появляется возможность повышать оплату труда и создавать новые рабочие места. В Кузбассе уже три десятка предприятий включились в реализацию нацпроекта. Мы рассчитываем, что и другие компании, оценив все преимущества бережливых технологий на примере таких предприятий, как «АСИ», присоединятся к нацпроекту и количество таких бережливых производств будет только увеличиваться, - рассказал министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

В Кузбассе уже 32 предприятия базовых несырьевых отраслей экономики стали участниками нацпроекта по повышению производительности труда - это машиностроительные, строительные, коммунальные, сельскохозяйственные предприятия и другие. К 2024 году их число должно увеличиться втрое.