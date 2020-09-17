В Кузбассе будут готовить экономических стратегов. Фото: Пресс-служба АПК

В Кемеровском госуниверситете, при Институте экономики и управления, открылась новая кафедра - стратегии регионального и отраслевого развития. На ее базе будут готовить выпускников, способных комплексно решать вопросы по развитию экономики региона.

Новая кафедра создана по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в рамках договора о сотрудничестве с МГУ имени Ломоносова и КемГУ.

- Опорный вуз нашего региона - КемГУ - вошел в число трех крупных российских университетов наряду с МГУ имени Ломоносова и Национальным исследовательским технологическим университетом МИСиС, которые первыми в стране начали подготовку специалистов по стратегированию. Кузбасс стремится стать регионом с высоким уровнем жизни, где комфортно учиться, создавать семьи, воспитывать детей и работать. Только подходя комплексно к решению важных вопросов, можно добиться больших результатов, - подчеркнул глава региона.

Зачетные книжки уже получили первые 20 студентов магистерской программы «Экономическая и финансовая стратегия». Она является аналогом программы подготовки магистров мирового уровня в Московской школе экономики МГУ имени Ломоносова, которая на протяжении более чем 15 лет совершенствовалась и доказала свою эффективность. При этом кузбасские студенты получат право параллельно пройти обучение по программе МВА в Центре стратегических исследований МГУ.

Отметим, что научным руководителем программы «Экономическая и финансовая стратегия» является разработчик теории стратегии и методологии стратегирования, отмеченный премией имени Ломоносова, профессор Владимир Квинт. По его научным работам и учебникам учатся студенты в университетах США, Великобритании, Китая, Словении и других стран.