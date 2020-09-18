Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп» порадует кемеровчан необычным проектом. Фото: Государственная филармония

Мы из Сибири!

Отправляемся на виртуальный концерт.

Государственная филармония Кузбасса приглашает зрителей на виртуальный концерт, который пройдет в прямом эфире во вторник, 22 сентября.

Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп» порадует кемеровчан необычным проектом. Он представит танцевальную программу, в которую вошли лучшие номера за всю 30-летнюю историю коллектива, в том числе «Величальная», «Воротечки», «Два берега», «Ромашковое поле».

Постановку отличает органичное слияние народной и современной хореографии, стилистическое слияние исконно сибирских традиций и классического танца. Также вместе с артистами «Сибирского калейдоскопа» выступит исполнительница хоомей (горловое пение) Чылтыс Таннагашева.

Посмотреть концерт онлайн можно здесь >>

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Рисование песком - это новая и одновременно хорошо забытая старая техника изобразительного искусства. Фото: Кузбасский центр искусств

Путешествие в подводное царство

Участвуем в мастер-классе.

Кузбасский центр искусств приглашает кемеровчан на мастер-класс «Подводное царство», в ходе которого участники обучатся рисованию песком.

Рисование песком - это новая и одновременно хорошо забытая старая техника изобразительного искусства. Сейчас она популярна во всем мире благодаря своей выразительности и простоте исполнения.

Создать невероятно красивые, а главное, живые картины с помощью песка сможет даже ребенок. Техника рисования песком развивает фантазию, умение быстро менять привычные формы, создавать метаморфозы. При всем этом в первую очередь активно работает мозг, который приспосабливается думать быстрее. Также развивается абстрактное мышление, пространственное восприятие, фантазия, воображение, человек начинает мыслить шире. Песок обладает успокаивающими свойствами, избавляет человека от стрессового состояния, помогает излечить депрессию, настраивает на более позитивную волну. Каждый участник создаст свой уникальный мир!

Мастер-класс подходит для детей возрастом от 5 лет и взрослых. Внимание: поскольку количество мест ограничено, запись строго обязательна.

Кузбасский центр искусств

ул. Дзержинского, 6, т.: (384-2) 75-07-88, 8-951-583-30-56

19 сентября, с 16.00 до 18.00

Цена билетов: от 400 рублей

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В экспозиции будет представлена литература о двух коренных народах, издревле живших на юге Кузбасса - шорцах и телеутах. Фото: Библиотека для детей и юношества

В глубь истории

Идем на выставку.

Библиотека для детей и молодежи приглашает юных кемеровчан на выставку, посвященную людям, проживавшим на кузбасской земле очень и очень давно.

В экспозиции, оформленной в отделе страноведения и краеведения, будет представлена литература о двух коренных народах, издревле живших на юге Кузбасса - шорцах и телеутах.

Обратившись к материалам выставки, можно будет глубже познакомиться с историей и уникальной самобытной культурой, жизнью и бытом малочисленных коренных народов Кузбасса. Читатели смогут составить представление о шорской и телеутской письменности, увидеть национальные буквари, посмотреть образцы декоративно-прикладного искусства, узнать о национальных традициях и обычаях, национальных праздниках и фестивалях коренных народов Кузбасса.

Библиотека для детей и юношества

ул. Арочная, 21а

17 и 20 сентября, с 10.00 до 18.00

Вход свободный

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Артисты литературного театра «Слово» приглашают зрителей увидеть своими глазами, чем театр отличается от литературы. Фото: Кадр спектакля

Темная сторона таланта

Смотрим классику в новом прочтении.

Кузбасская филармония приглашает кемеровских зрителей оценить постановку литературного театра «Слово» - спектакль «Портрет» по повести Николая Гоголя «Портрет».

История одаренного художника Чарткова, предавшего свой дар ради денег и светских условностей и в конце концов погибшего от зависти к истинным талантам, актуальна и в наше время. Подлинный художник, по версии Гоголя, должен уметь противостоять темным сторонам своей души, в противном случае талант, выбравший путь суеты и славы, погубит себя. Хотя творческая биография самого Гоголя говорит скорее о том, что в борьбе темного и светлого начал и рождаются настоящие шедевры.

Артисты литературного театра «Слово» приглашают зрителей увидеть своими глазами, чем театр отличается от литературы и как можно бережно и вместе с тем свободно относиться к классике.

Отправляемся на спектакль виртуально - сюда >>

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Экспозиция, представленная библиотекой, рассказывает о важных событиях, связанных с историей Кемерова. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Мой город - моя биография

Изучаем историю областной столицы.

Кемеровская библиотека имени Береснева приглашает кемеровчан поближе познакомиться с историей родного города.

История становления Кемерова началась 9 мая 1918 года, когда Томский губернский исполком Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов решил образовать Щегловский уезд и уездный город Щегловск. Первый учредительный Щегловский съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов состоялся в тот же день. В 1932 году Щегловск переименован в город Кемерово. За 100 лет населенный пункт, раскинувшийся на обеих берегах Томи, из никому не известного села превратился в красивый и современный город.

Экспозиция, представленная библиотекой, рассказывает о важных событиях, связанных с историей Кемерова. Об этом можно прочитать в книгах: «Неизвестный Кемерово», «Кемеровский рудник», «Копикуз», «Кемерово: рождение города», «Город, удобный для жизни», «Жизнь в построенных идеалах» и других.

Детская библиотека имени Александра Береснева

б-р Строителей, 7

17 - 22 сентября, с 10.00 до 19.00

Вход свободный