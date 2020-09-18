Первый цифровой колледж открылся в Кузбассе

После реконструкции и обновления в колледже открылись новые направления подготовки, связанные с IT-технологиями. Фото: пресс-служба АПК

Торжественное открытие первой очереди Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий состоялось в Новокузнецке. После капитального ремонта он стал первым цифровым колледжем в Кузбассе.

Первая очередь Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий открылась 17 сентября. Масштабную реконструкцию здесь проводили специально к национальному чемпионату WorldSkills Russia. Работы начались еще весной 2020 года, и за это время в здании колледжа полностью заменили системы водоснабжения и водоотведения, отопления и электроснабжения, отреставрировали фасад здания и помещений на общей площади более 4 тысяч квадратных метров. И, самое главное, в колледже создали современную цифровую инфраструктуру. Аудитории оборудовали интерактивными досками, установили современные компьютеры, а мощный сервер и локальная вычислительная сеть с высокоскоростным выходом в интернет обеспечивает беспроводной стабильный доступ в Сеть в любой точке здания.

- Открытие первого в Кузбассе цифрового колледжа, который стал одной из площадок проведения национального чемпионата - это важный шаг подготовки специалистов, за которыми будущее страны. Для того чтобы организовать соревнования на достойном уровне в новом гибридном формате, мы отремонтировали техникум, оснастили его цифровым оборудованием, которое позволяет в дистанционном режиме оценивать участников. В этом году их рекордное количество - 2800 человек, почти в два раза больше, чем обычно собирает чемпионат WorldSkills. Мы уже увидели много достойных результатов, надеюсь, это не предел, желаю всем участникам успеха и применить навыки, полученные здесь, в дальнейшей практике, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на торжественном открытии колледжа.

На втором этапе реконструкции колледжа отреставрируют помещения на третьем и четвертом этаже, отремонтируют большой актовый и спортивный залы.

Благодаря реконструкции и обновлению, в которые было вложено более 330 миллионов рублей из областного бюджета, в колледже расширится количество специальностей, будут открыты новые направления подготовки, связанные с IT-технологиями, BIM-проектированием в строительстве и моделировании. Среди новых специальностей появятся архитектор энергоэффективных домов, инженер 3D-печати в строительстве, проектировщик инфраструктуры умного дома, специалист по модернизации строительных технологий, организатор интернет-сообществ, разработчик моделей Big Data, архитектор информационных систем, разработчик систем энергопотребления, специалист по управлению энергетическими сетями на протяжении всего цикла жизни. А это значит, что накануне 300-летия Кузбасса у выпускников региона появится шанс получить хорошее образование и востребованную профессию.

НОВШЕСТВО

В Кузбассе будут готовить экономических стратегов

На базе Кемеровского государственного университета открылась новая кафедра.

В Кемеровском госуниверситете, при Институте экономики и управления, открылась новая кафедра - стратегии регионального и отраслевого развития. На ее базе будут готовить выпускников, способных комплексно решать вопросы по развитию экономики региона.

Новая кафедра создана по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в рамках договора о сотрудничестве с МГУ имени Ломоносова и КемГУ.

- Опорный вуз нашего региона - КемГУ - вошел в число трех крупных российских университетов наряду с МГУ имени Ломоносова и Национальным исследовательским технологическим университетом МИСиС, которые первыми в стране начали подготовку специалистов по стратегированию. Кузбасс стремится стать регионом с высоким уровнем жизни, где комфортно учиться, создавать семьи, воспитывать детей и работать. Только подходя комплексно к решению важных вопросов, можно добиться больших результатов, - подчеркнул глава региона.

Новая кафедра создана по инициативе губернатора Сергея Цивилева. Фото: пресс-служба АПК

Зачетные книжки уже получили первые 20 студентов магистерской программы «Экономическая и финансовая стратегия». Она является аналогом программы подготовки магистров мирового уровня в Московской школе экономики МГУ имени Ломоносова, которая на протяжении более 15 лет совершенствовалась и доказала свою эффективность. При этом кузбасские студенты получат право параллельно пройти обучение по программе МВА в Центре стратегических исследований МГУ.

Отметим, что научным руководителем программы «Экономическая и финансовая стратегия» является разработчик теории стратегии и методологии стратегирования, отмеченный премией имени Ломоносова, профессор Владимир Квинт. По его научным работам и учебникам учатся студенты в университетах США, Великобритании, Китая, Словении и других стран.

ЗНАЙ НАШИХ!

НОЦ «Кузбасс» представил шесть проектов на международной конференции в Китае

Это разработки в научной сфере, а также образовательные программы двух вузов.

Научно-образовательный центр «Кузбасс», который сегодня объединяет шесть региональных вузов и два научно-исследовательских института региона, принял участие в XVIII Международной конференции и выставке по обмену профессионалами CIEP-2020. Она проходила в дистанционном формате в китайском Шэньчжэне.

НОЦ представил участникам проекты в научной сфере, а именно - в области металлургии, угольных технологий и углехимии, создания новых материалов, передовых производственных технологий, а также образовательные программы двух вузов Кузбасса.

Открыла работу секции Российско-китайской конференции по научно-техническому и инновационному сотрудничеству в области новых материалов директор НОЦ «Кузбасс» Ирина Ганиева. Центр презентовал свою программу, рассказал о направлениях сотрудничества, в том числе реализуемых и планируемых международных проектах в сфере подготовки кадров, экспорта образования. Также представители Кузбасского государственного технического университета выступили с докладом о получении углеродного волокна для производства композиционных материалов. А сотрудники Кемеровского государственного университета рассказали о проекте «Получение биологически активных веществ из лекарственных растений-эндемиков Сибири». Передовым производственным технологиям было посвящено выступление разработчиков из Сибирского государственного индустриального университета. Образовательную программу «Образование, наука и творчество как социальная основа российско-китайского сотрудничества» представил ректор Кемеровского государственного института культуры Александр Шунков.

Конференция уже завершилась, а Международная выставка сферы обмена кадрами CIEP продлится до конца ноября.