В сентябре 2020 года розничный кредитный портфель Россельхозбанка превысил 500 миллиардов рублей. 61 процент портфеля Банка приходится на ипотеку. Доля прочих кредитных продуктов в портфеле составляет 39 процентов.

За 8 месяцев текущего года Банк предоставил физическим лицам кредитов на сумму более 145 миллиардов рублей. Объем выдач ипотеки за указанный период составил почти 84 миллиарда рублей, что на 58 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Россельхозбанк развивает сбалансированную линейку розничных продуктов и услуг, предлагая горожанам и сельским жителям качественное банковское обслуживание. Мы проводим последовательную работу по повышению доступности заемных ресурсов для всех категорий клиентов, в том числе разрабатывая специальные программы, направленные на поддержку пенсионеров, работников бюджетной сферы, военнослужащих и других социальных групп. Доступность финансовых продуктов и услуг Банка обусловлена не только их привлекательными условиями, но и большим количеством точек продаж. Региональная сеть Банка покрывает 82 региона России, при этом 70% наших отделений находятся в малых городах и сельских населённых пунктах. Правильность выбранной нами стратегии подтверждается доверием к Банку со стороны клиентов и сохраняющимися темпами увеличения кредитного портфеля», – отметила Руководитель Блока розничного бизнеса Россельхозбанка Светлана Вишнякова.

Положительная динамика роста кредитования стала возможна за счет привлекательных условий по розничным кредитным продуктам. Так, на текущий момент ставки Банка по потребительским кредитам составляют от 5,9 процента годовых. В рамках Дальневосточной ипотеки оформить кредит на покупку недвижимости можно по ставке от 2 процентов годовых.

Также Россельхозбанк первым из банков присоединился к государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», предоставляя в рамках программы Сельскую ипотеку по ставке от 2,7 прцоента годовых и льготные потребительские кредиты для жителей сельских территорий по ставке от 3 процентов годовых.

РСХБ является одним из лидеров российского рынка розничного кредитования и входит в число крупнейших банков страны по объему розничного кредитного портфеля. Банк занимает 4-е место по объему выдач ипотеки в России.

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