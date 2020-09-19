Стратегия развития до 2035 года одобрена в Кузбассе Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Долгосрочную стратегию развития Кузбасса до 2035 года одобрили на заседании в Администрации Правительства Кузбасса. В нем принимали участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, члены Правительства, депутаты Парламента, главы городов и муниципальных образований.

Рассказывая о Стратегии развития Кузбасса до 2035 года, губернатор Сергей Цивилев отметил, что ее разработали в 2018 году, и благодаря ей Кузбасс вошел во все федеральные программы. А это, в свою очередь, полодительно сказалось на развитии региона.однако ей была необходима доработка.

- Но времена изменились. Нужны новые стратегические подходы к решению задач с учетом мирового кризиса в угольной отрасли, в который мы вошли в первой половине 2019 года, вызовов пандемии, в которой мы сейчас пребываем, и других глобальных задач. Наша стратегия требовала серьезной доработки. Для этого мы привлекли лучших ученых страны — команду Московского государственного университета имени Ломоносова. Они использовали весь свой научный потенциал и опыт, в том числе написания стратегий для зарубежных стран, — отметил Сергей Цивилев.

Научным руководителем долгосрочной стратегии развития региона стал академик Владимир Квинт, иностранный член РАН, доктор экономических наук, профессор, завкафедрой Экономической и финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ имени Ломоносова, руководитель Центра стратегических исследований Института математических исследований сложных систем МГУ, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. Именно он на заседании открыл презентацию стратегии.

- Реализация Стратегии Кемеровской области – Кузбасса на период до 2035 года и более длительную перспективу обеспечит новый социальный динамизм региона, поддержание и улучшение воспитания молодежи в духе патриотизма, стойкости, толерантности, взаимопомощи, доброжелательности и предприимчивости – замечательных качеств людей сибирского характера, - подчеркнул Владимир Квинт.

Что представляет собой новая Стратегия? 36 ее приоритетных направлений долгосрочного видения перспектив Кузбасса входят в семь стратегических контуров. Это «Кузбасс – регион достойной жизни людей!», «Стратегическое обеспечение безопасности Кузбасса», «Стратегическая диверсификация экономики Кузбасса», «Стратегическое развитие систем жизнеобеспечения Кузбасса (водоснабжение и водоотведение)», «Стратегирование внешнеэкономических, научно-образовательных, культурных, спортивных связей и международной кооперации», «Стратегирование научно-технологического потенциала Кузбасса и цифровизации региональной экономики», «Стратегирование финансовой системы и финансовой безопасности Кузбасса».

Кузбасс может стать технологическим лидером как индустриальным лидером России благодаря реализации Стратегии. А это, в свою очередь, поспособствует укреплению внешнеэкономических, научно-образовательных и культурных связей.