Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 20 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежедневно меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе. Мы же следим за этим и сообщаем вам самое важное и актуальное.

За минувшие сутки в Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. Еще у 127 человек врачи диагностировали COVID-19. Таким образом, с момента начала пандемии опасное заболевание диагностировано у 8450 человек. Из них 2112 в настоящий момент проходят курс лечения в инфекционных стационарах. Еще 2498 человек находятся на 14-дневной изоляции в медицинских стационарах, в обсерваторах или дома.

Еще 76 кузбассовцев, у которых ранее диагностировали коронавирус, выздоровели и выписаны из больниц. В общей сложности число тех, кто поборол коронавирус, достигло 6253 человек.

Кроме того, выросла и печальная статистика. На утро 20сентября стало известно о смерти еще двух человек, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, число случаев летального исхода выросло до 85.