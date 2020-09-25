Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Выставка Анатолия Храброго посвящена его 60-летию и называется «АХ», и именно такие эмоции вызывают его работы. Фото: Эльвира ЛАБЕР

АХ, какая выставка!

Любуемся эмоциональными и яркими произведениями Анатолия Храброго - да не одного.

Имя Анатолия Храброго хорошо знают поклонники современной живописи. Он не только известный художник, чьи картины пропитаны ярким цветом, лирикой, имеют особую рельефность и эмоциональность. Многие знают его как талантливого педагога, который дарит уверенность своим ученикам, впервые взявшим в руки кисти и краски.

А сегодня увидеть работы Анатолия Храброго можно в Новокузнецком художественном музее. Тайга и заливные луга, потоки воды и каменистые берега, цветы и облака, запечатленные художником, не просто наполнены цветом и светом, зритель буквально слышит бурление воды, гул ветра в высоких деревьях, тихий ход облаков.

Выставка Анатолия Храброго посвящена его 60-летию и называется «АХ», и именно такие - восторженные - эмоции вызывают его работы. Дополняют же их графика Ильи Храброго - художника и сына юбиляра. Его работы воспевают труд человека, а строгие линии индустриальных пейзажей лишь подчеркивают это. Илья Храбрый способен видеть прекрасное во всем. Старые шахты и разрушенные заводы предстают как арт-объекты, напоминающие готические соборы, причудливые, фантастические сооружения.

«Ах!» - захочется воскликнуть вам, рассматривая картины. И их мелодии еще долго будут звучать в душе.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

Среда, пятница, суббота, воскресенье - с 10.00 до 18.00

Четверг - с 12.00 до 20.00. Понедельник, вторник - выходной

Цена билетов: от 100 до 200 рублей.

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В коллекции Новокузнецкого краеведческого музея имеются многочисленные самовары, изготовленные разными мастерами и в разные времена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выпивая чашку чая…

Как чаевничали в прежние времена?

Сегодня в каждом доме есть чайник. Обычный, который ставят на газовую или электрическую плиту, электрочайник и прочие приспособления для нагревания воды для чаепития давно и прочно вошли в нашу жизнь, и чтобы посидеть и поболтать душевно за чашечкой чая, нужно всего лишь налить воды - и через 10-15 минут волшебный аромат уже разольется по всей кухне.

А ведь когда-то самовар на столе считался признаком достатка семьи. Красующийся на столе, крутобокий, он дарил покой и уют дому. Какими же были самовары? Самыми разными! Например, самовары-кухни брали с собой в дальние поездки, иметь их считалось престижным для трактиров, чайных и гостиниц. Много позже появились самовары, в которых для подогрева воды использовались не дрова, а тэны.

Многочисленные самовары, изготовленные разными мастерами и в разные времена, имеются и в коллекции Новокузнецкого краеведческого музея. Около 60 экземпляров до сих пор готовы занять почетное место на любом праздничном столе. Однако сейчас у них более важная миссия: хранить историю.

Посетить выставку виртуально можно здесь >>

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На лоскутных панно отражена история освоения Сибири, ее уникальная природа, лики городов и сел, их архитектура, храмы и геральдика. Фото: управление культуры Новокузнецка

Путешествие по Сибири

Смотрим, как из разноцветных лоскутков складывается Сибирь.

Сибирь - такая многогранная, переменчивая и в то же время монументальная, как ее реки и озера, поля и луга, тайга и горы. Здесь удивительным образом переплетается нетронутая человеком природа и густонаселенные мегаполисы, мировая культура и культура малых коренных народов. Вдохновение для создания своих работ мастера черпают в шуме тайги, клаксонов автомобилей, красках неба, отражающихся в реках и озерах, четких линиях городских пейзажей. Все это, словно крохотные лоскутки, сшивается в одно большое лоскутное одеяло.

Кстати, именно о лоскутном шитье и идет речь на выставке «Путешествие по Сибири». Ее участники - мастера, студии, клубы Новосибирска и области, Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Иркутской и Томской областей. Многогранна и тематика выставки: на лоскутных панно отражена история освоения Сибири, ее уникальная природа, лики городов и сел, их архитектура, храмы и геральдика.

Казалось бы, небольшие лоскуты ткани играют огромную и важную роль: они объединяют людей и города. И работы, созданные сибирскими мастерами, рассказывают о стремлении каждого из нас жить в красивом мире - таком же ярком и многогранном, как лоскутные панно.

Дом творческих союзов

пр. Кузнецкстроевский, 1

Ежедневно- с 10.00 до 18.00

Цена билетов: от 50 до 70 рублей

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Помимо марок, на выставке представлены конверты, открытки, значки, юбилейные монеты и медали разных лет. Фото: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Танцующая Снегурочка, марки и монеты

Знакомимся с Кузбассом в филателии и нумизматике.

Видели ли вы танцующую Снегурочку? Большинство из наших читателей радостно воскликнет: «Конечно!» А кое-кто даже пустится в воспоминания о «та-акой Снегурочке!» Но сегодня речь пойдет не об обычной Снегурочке, а о той, которая нарисована на почтовой марке. До поры до времени она стоит на месте, и лишь мастерство художника намекает, что буквально секунду назад новогодняя красавица танцевала. Но стоит навести на марку смартфон, на котором установлено специальное приложение, как она по-настоящему начинает кружиться в заснеженном лесу!

Эта и еще 220 марок представлены на выставке из фондов музея и частной коллекции Виктора Федосенко «Кузбасс в филателии и нумизматике». Каждая из них так или иначе посвящена Кузбассу и его городам. Помимо марок, на выставке представлены конверты, открытки, значки, юбилейные монеты и медали разных лет. Приготовьтесь любоваться редкими, коллекционными и юбилейными экземплярами, вспоминать времена, когда письма на обычных листах бумаги приходили запечатанными в обычные конверты и когда за каждой маркой стояла своя - уникальная - история.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник – пятница, с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье, с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей

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Я нанял убийцу

Следим за превратностями судьбы Анри через «Окна».

Двери Новокузнецкого драматического театра пока закрыты для зрителя, но он по-прежнему продолжает радовать истинных театралов спектаклями. В этот раз зрителей приглашают на III Международный фестиваль камерных театров «Окна», которых проходит в формате онлайн. Раз в неделю с 16 сентября по 16 декабря на YouTube-канале Новокузнецкого драмтеатра проходят трансляции зарубежных и российских камерных спектаклей. В конце концов зрителям предстоит выбрать три спектакля, проголосовав за самые - на их взгляд - интересные. Именно эти коллективы будут приглашены в качестве гостей на Межрегиональный фестиваль «Кузбасс-fest» осенью 2021 года.

А 30 сентября мы приглашаем вас на просмотр спектакля «Я нанял убийцу» драматического театра города Шарыпово. О чем спектакль? О молодом человеке по имени Анри. Он живет в чужом городе и после увольнения с работы понимает, что смысла в его жизни больше нет. Покончить с собой ему не удается, и тогда Анри нанимает для себя убийцу. А прежде, чем тот совершит свое черное дело, Анри пытается успеть завершить все свои дела на этом свете. И тут оказывается, что у жизни на Анри имеются свои планы…

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