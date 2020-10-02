Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

На выставке представлено более 300 работ от 147 художников, фотографов и дизайнеров. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Томь глазами художников и дизайнеров

Идем на выставку.

В Кузбасском центре искусств в рамках празднования 300-летия Кузбасса состоится открытие Межрегиональной художественной выставки современного искусства «Река Томь-4. Наша малая Родина». На ней представлено более 300 работ от 147 художников, фотографов и впервые - дизайнеров. Это авторы из Кемерова, Новокузнецка, Томска, Омска, Ессентуков и Санкт-Петербурга.

Среди участников выставки - заслуженные художники РФ, живописцы и графики. Экспозиция представлена произведениями декоративно-прикладного искусства, станковой живописи, уникальной и печатной графики, скульптуры, графического и арт-дизайна, художественной фотографии.

Выставка является площадкой для обмена опытом, развития и укрепления деловых контактов между членами Кемеровского, Новокузнецкого и Томского отделений ВТОО «Союз художников России», КРО Общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России», а также молодыми профессионалами.

В программе выставки: творческие встречи с художниками и дизайнерами, круглые столы для молодежи, мастер-классы, открытые студии. Например, 2 октября пройдет мастер-класс по гуаши «Осенний натюрморт» с членом Союза художников России Эльвирой Сурниной, а 6 октября - творческая встреча с председателем Кемеровского областного отделения Союза художников России Василием Коробейниковым. По итогам выставки будет издан иллюстрированный каталог.

Кузбасский центр искусств

ул. Дзержинского, 6, т.: (384-2) 75-07-88, 8-951-583-30-56

До 18 октября, с 11.00 до 20.00

Цену билетов уточняйте у организаторов

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Государственная филармония Кузбасса приглашает зрителей на виртуальный спектакль «Мир Зазеркалья». Фото: Кадр спектакля

Мир Зазеркалья

Смотрим виртуальный спектакль.

Государственная филармония Кузбасса приглашает зрителей на виртуальный спектакль «Мир Зазеркалья» с участием Владимира Переводчикова.

Владимир Переводчиков - заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов, иллюзионист, конферансье, вентролог, менталист, артист филармонии Кузбасса, основатель детско-юношеской студии «Иллюзион» - празднует свой юбилей на сцене.

Зрителей ждет театрализованный концерт с исполнением лучших номеров мастера иллюзий, манипуляции картами, платками, зонтиками, непринужденные разговоры и шутки. О неожиданном, парадоксальном, таинственном расскажет сам Владимир Переводчиков и его гости - Владимир Переводчиков-младший, Наталья Переводчикова и заслуженный артист России Владимир Руднев.

Это запись юбилейного вечера, который состоялся в 2010 году, а сейчас транслируется в рамках цикла филармонии «Далекое... Близкое…». Если вы не были на нем в те годы, то обязательно стоит сделать это сейчас, ведь у магии нет срока давности.

Посмотреть спектакль онлайн можно здесь >>

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Участники встречи познакомятся с интересными фактами из истории мороженого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На радость сладкоежкам

Узнаем интересные факты о мороженом и учимся готовить его дома.

В рамках проекта «Бирюзовое утро» библиотека для детей и юношества проводит очередное литературно-творческое занятие из цикла виртуальных встреч с литературными героями. В выпуске, на радость всем любителям сладкого, речь пойдет о мороженом.

Участники познакомятся с интересными фактами из истории этого лакомства, его происхождении, видах и сортах и технологии изготовления. Узнают, что мороженое появилось гораздо раньше, чем холодильники и морозильные камеры. Ведущие расскажут, как в Древнем Китае пять тысяч лет назад для его приготовления использовали лед с горных вершин и кто привез мороженое в Европу.

А в финале зрители увидят мастер-класс по приготовлению мороженого в домашних условиях.

Посмотреть мастер-класс онлайн можно здесь >>

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Юным горожанам будет интересно узнать, что в прошлом веке люди дарили друг другу в подарок. Фото: «Красная Горка»

История подарка

Погружаемся в быт и культуру прошлого столетия.

Музей-заповедник «Красная Горка» приглашает кемеровчан и гостей города на выставку «История подарка».

Во многих семьях сохранились вещи, отражающие быт и культуру кемеровчан и представляющие ценность для музея. Мы обратились к теме сувениров, потому что этот предмет включает в себя и личную историю, и целую эпоху. Статуэтки из нежнейшего фарфора, брутальные керамические и чугунные бюсты, деревянные фигурки служат для украшения интерьера.

Сейчас многие придерживаются минимализма в декоре, «бабушкины» слоники и вазочки пылятся в кладовках. Их жалко выбросить, потому что история их появления - «зеркало семьи», но они не вписываются в новый век. Именно такие «ненужные вещи» представляют интерес для музея и обретают здесь вторую жизнь.

Посетители старшего возраста увидят на выставочных витринах напоминание о юных годах, средняя возрастная группа совершит экскурс в детство, а юным горожанам будет интересно узнать, что в прошлом веке люди дарили друг другу в подарок.

Музей «Красная Горка»

ул. Красная Горка, 17

3 октября, с 10.00 до 17.30

Цена билетов: от 100 рублей

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Спектакль «Ночь Гельвера» открывает новые грани человеческих взаимоотношений и задает зрителю не всегда удобные вопросы. Фото: Кадр спектакля

Ночь Гельвера

Разбираемся в хитросплетениях человеческих отношений.

Кемеровский театр драмы приглашает жителей на виртуальный спектакль «Ночь Гельвера».

Пьеса Ингмара Вилквиста была написана в 2000 году. В центре сюжета - одна из миллионов трагических судеб: мать, ее приемный душевнобольной сын и нацизм. Гельвер - 30-летний парень, который смотрит на мир глазами ребенка, играет в солдатики и не знает, в какую игру «солдатики» на улице хотят сыграть с ним. Карла растворяет личную трагедию своей жизни в любви к мужчине, которому стала матерью, несмотря на небольшую разницу в возрасте.

История открывает новые грани человеческих взаимоотношений и задает зрителю не всегда удобные вопросы.

Отправляемся на вирутальный спектакль – сюда >>