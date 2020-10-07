Черная тушь и «красная зона»: врач из Кузбассса рисует в ковидном госпитале

Черная тушь и «красная зона»: как врач из Кузбасса ковид рисовал. ФОТО: из личного архива Руслана Меллина

Уставшие лица врачей, отдыхающих на скамейке после смены. Задумчивая женщина в инвалидной коляске. Кислородная маска на лице человека, который, кажется вот-вот сделает последний вдох. Прекрасные, но уставшие глаза врача за стеклом защитной маски. Две бригады врачей: одна привезла пациента, а другая принимает его. Этим наполнен каждый день в ковидариях. И такою – без прикрас – отразил жизнь врачей и их пациентов Руслан Меллин, 31-летний хирург из Кузбасса.

Врачи на отдыхе. ФОТО: из личного архива Руслана Меллина

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О работе в ковидарии Руслан Меллин рассказывает просто – как о части своей профессиональной жизни. Он – хирург в отделении челюстно-лицевой хирургии Кузбасской областной клинической больницы имени Беляева. Еще весной вместе с другими сотрудниками больницы прошел переподготовку и получил сертификат о том, что может работать с пациентами с COVID-19. Тогда в Кузбассе были лишь единичные случаи заболевания. Но со временем число заболевших ежедневно стало исчисляться десятками. И врачи разных специальностей, сменяя друг друга, стали уходить на работу в «красную зону». 1 сентября пришла очередь и Руслана Меллина.

- Мог ли отказаться? Конечно. Работа в «красной зоне» – по желанию. Я хотел помогать людям, получить опыт в борьбе с новой болезнью. И лично мне неизвестно, чтобы кто-то отказался от работы там. Все понимают, что это – огромная ответственность, и каждый готов внести свой вклад в спасение людей, - просто говорит врач.

Сам Руслан Меллин работал в приемном отделении. Признается: поток пациентов был непрерывным, и ему, как врачу, нужно было определить степень тяжести заболевания, назначить лечение, госпитализировать, определить в палату. Случалось, что пациентам, которых привезла скорая, приходилось ждать своей очереди. И на это ожидание все реагировали по-разному.

- Смена длится шесть часов, потом – 12 часов перерыва. Но если поток пациентов был большим, оставались на полчаса, на час дольше, чтобы хоть немного разгрузить коллегу. Конечно, отлучиться с рабочего места можно, но, покидая «красную зону», мы обязаны полностью снять весь защитный костюм, принять душ, обработать нос и горло противовирусными препаратами. Чтобы вернуться – надеть новые средства индивидуальной защиты. На это уходит около часа, даже если все делать быстро. А в это время нас ждут пациенты, скорые привозят новых… Так что иногда только в конце смены вспоминали, что вроде бы часа четыре назад организм сигнализировал о своих потребностях, - смеется Руслан.

В рисунках хирурга - рабочие будни в ковидарии. ФОТО: из личного архива Руслана Меллина

Тушь и бумага

Отправляясь в ковидарий, Руслан знал точно: нагрузка будет большая, возможно, придется сталкиваться с очень тяжелыми случаями. А потом – нужна хорошая эмоциональная разгрузка. Вот уже больше 20 лет отдушиной для него является рисование. Еще в школе начал ходить в кружок, потом поступил в художественную школу – и с тех пор не раскается с кистями и красками, старается запечатлеть самое важное, самое интересное. Особенно его интересуют лица людей, глаза, эмоции.

Этих самый эмоций в ковидарии было очень много. Боль и страх пациентов, у которых тяжелое течение болезни, иногда - пренебрежение и требование заниматься только ими, даже если рядом человек, которому намного хуже. Усталость в глазах врачей и надежда, что удастся победить коронавирус, оптимизм, высочайшая гордость за сделанную работу и ответственность за каждого из пациентов.

- Я знал, что буду рисовать. Брать краски не стал: все-таки они требуют долгой кропотливой работы, внимания к мельчайшим деталям. В моем распоряжении просто не было столько свободного времени! Раньше никогда не рисовал тушью, но всегда хотел попробовать. И она оказалась наиболее подходящей для моих целей: быстро и эмоционально запечатлеть происходящее,- продолжает Руслан Меллин.

Одна из пациенток ковидария. ФОТО: из личного архива Руслана Меллина

И правда: в каждом рисунке – буря эмоций, движение, стремительность. На одних изображены рабочие будни врачей: собрание и обсуждение ситуации, работа с пациентами, отдых на скамейке, облачение в спецодежду. На других снимках – пациенты: беспомощные люди, которые не могут самостоятельно дышать, инвалиды, передвигающиеся только на колясках, те, кого только-только привезли в больницу.

- В мои смены привозили пожилых людей, инвалидов. Иногда казалось, что тот или иной пациент не справится с коронавирусом: слишком много сопутствующих болезней, инвалидность. У него и до ковида каждый день – борьба за жизнь. Но потом с удивлением и радостью узнавал, что идет на поправку или даже выписывается, - делится впечатлениями Руслан Меллин.

Каждый рисунок – словно фотоснимок, на котором все неважное – не в фокусе. Все – черно-белые. И лишь один выполнен с использованием красной туши. На нем бригада скорой помощи передает пациента врачам. И именно этот момент – ожидания помощи и ее получения - при помощи двух цветов передал Руслан.

Красная и черная тушь. ФОТО: из личного архива Руслана Меллина

Врач, а не художник

Руслан Меллин не считает себя художником, ведь когда-то он выбрал медицину своей профессией, оставив рисование как хобби. Он признается, что свои рисунки не планировал обнародовать. Полагал, что они останутся как документальное свидетельство пережитого кузбассовцами во время пандемии коронавируса. Рисовал исключительно в «зеленой зоне», в свое свободное время. То за столом, то сидя на подоконнике, то перед сном уже почти лежа в кровати наброски делал. А в «красной зоне» лишь запоминал моменты, которые хотелось бы запечатлеть: ни вносить, ни выносить оттуда ничего нельзя.

-Туши тоже нужно время, чтобы высохнуть. Один из рисунков закончил прямо перед выходом на смену, оставил то ли на кровати, то ли на подоконнике. И кто-то из коллег его увидел. Спросили, есть ли другие рисунки, стали рассматривать. Кто-то тут же узнал себя, коллег, пациентов, а кто-то скептически заявлял: «Не похож!» Но мне было важно не столько портретное сходство, сколько эмоциональный отклик, - со спокойной улыбкой продолжает Руслан Меллин.

Рисунки, выйдя из-под пера Руслана Меллина, обрели собственную жизнь. Они уже стали символом борьбы каждого врача и пациента за жизнь. А в будущем будут изданы в альбоме. Рисунки, помогавшие во время отдыха между сменами в ковидарии снимать эмоциональное напряжение и профессионально выполнять свой долг, теперь наоборот заставляют задуматься о хрупкости и ценности жизни, зависящей от того, попадет ли вирус в ваш организм и успеют ли помочь врачи.

В центре внимания - люди и их эмоции. ФОТО: из личного архива Руслана Меллина

После смены

Хирург, пробыв положенные после смены в ковидарии 14 дней на карантине, ненадолго вернулся к обычной жизни. Вышел на смены в отделение челюстно-лицевой хирургии с удовольсвтием: очень соскучился по своей работе, по пациентам с травмами, а не коронавирусом.

Жизнь вне ковидария наполнена простыми радостями: занятиями спортом, привычным темпом и распорядком, общением с сыном-первоклассником, чью самую первую школьную линейку пропустил из-за смены в ковидарии. Руслан очень надеется, что вирус будет побежден.

- Я готов еще раз отправиться на смену в ковидарий, чтобы помогать кузбассовцам, - заканчивает рассказ Руслан Меллин. – Буду ли рисовать? Конечно, буду! Но, скорее всего, что-то другое, не коронавирус. На сегодня эта тема для рисунков для меня исчерпана.

От редакции:

Когда текст готовился к выходу, стало известно, что Руслан Меллин вновь заступил на вахту в ковидарии: сейчас его профессиональные навыки там нужнее.