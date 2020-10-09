Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Вслед за Данте вы спуститесь в ад, пройдете через чистилище, достигнете рая, чтобы лучше понять самих себя. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Следуем за Данте в рай

Спешим на онлайн-перфоманс.

Спуститься в ад, пройти чистилище и достигнуть рая - таков путь героя «Божественной комедии» - невероятного произведения Данте Алигьери, которым зачитываются уже не первое столетие. К этому произведению постоянно обращаются режиссеры, вот и сейчас мы предлагаем вам посмотреть онлайн-перфоманс «Божественная комедия», посвященный 700-летию со дня смерти Данте. Вы увидите 3-ю и 5-ю песни с легендой о Франческе и Паоло. Возможно, эта история не дошла бы до нас, растворившись бесследно в прошлом, как и многие другие подобные истории, если бы не Данте Алигьери. Упоминание в «Божественной комедии» о муках Франчески и Паоло позволило появиться прекрасной легенде о любви, сюжет которой лег в основу произведений многих музыкантов, художников и писателей последующих поколений.

К слову, посмотреть представление в театре не получится: он все еще не работает из-за ситуации с коронавирусом. А вот в трансляции - пожалуйста! Главное, не забудьте зарегистрироваться на сайте Новокузнецкого драматического театра. Каждый перфоманс будет состоять из вступления автора перфоманса, с комментариями и пояснениями историко-культурного характера, чтения поэмы на итальянском, русском языках и обсуждения.

Вслед за Данте вы спуститесь в ад, пройдете через чистилище, достигнете рая, чтобы лучше понять самих себя.

Отправляемся на онлайн-перфоманс - сюда >>

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На открытии посетители смогут узнать все тайны и тонкости профессии шахтера. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Гордое имя - шахтер!

Спешим на открытие выставки.

Каждая кузбасская семья так или иначе имеет отношение к углебодыче. Кто-то сам спускается под землю, кто-то работает на разрезе. У других - отцы, братья, сыновья или мужья связали жизнь с горным делом. У третьих среди друзей обязательно найдется проходчик, машинист, маркшейдер… Немало среди кузбассовцев и тех, кто удостоен высоких наград, чье имя известно всей стране.

Один из них - Егор Дроздецкий, выдающийся советский шахтера, дважды Герой Социалистического Труда. В честь его 90-летия в Новокузнецком краеведческом музее открывается выставка «Гордое имя - шахтер!».

Шахтер - сложная и опасная профессия. У человека, выбравшего ее, должны быть хорошая физическая подготовка и крепкое здоровье, умение грамотно действовать в экстремальной ситуации и быстро принимать решения. Именно такими качествами обладает герой выставки «Гордое имя - шахтер!» Егор Дроздецкий, чьи награды и личные вещи оказались в центре экспозиции.

На открытии посетители смогут лично познакомиться с Егором Ивановичем и услышать все тайны и тонкости профессии шахтера. Если же вы не сможете присутствовать на открытии выставки, ее можно будет увидеть в прямой трансляции 8 октября, в 15.00.

Отправляемся на открытие выставки - сюда >>

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Дополнением к выставке станут копии старинных чертежей, письменных источников 1-й четверти XVIII века. Фото: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Петр I и Кузнецк

Узнаем, как отразились петровские реформы на обитателях Кузнецка.

Зачем жители Кузнецка носили подковы - тем более шипованые? Как они назывались и о чем говорили окружающим? Это - лишь одна из многих загадок, узнать ответ на которую вам предстоит на выставке «Петровское время на Кузнецкой земле». Кстати, работать она будет еще полторы недели, так что у вас есть возможность увидеть, как жили в те времена кузнечане.

Вы узнаете, как отразились государственные преобразования на жизни обитателей Кузнецка и уезда. Так, на уровне страны реформы и новшества привели к быстрому развитию внутренней и внешней торговли, совершенствованию системы управления, созданию сильной армии и флота, централизации власти. Был заметен и прогресс в науке, культуре, образовании. Но как же в это время жили в уездных городках? Об этом нам поведают археологические раскопки, сделанные в Кузнецке. Именно они отражают уровень развития материальной культуры. Дополнением к выставке станут копии старинных чертежей, письменных источников 1-й четверти XVIII века, а также графические реконструкции. Кстати, историю некоторых экспонатов можно узнать на YouTube-канале музея-заповедника «Кузнецкая крепость».

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник – пятница, с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье, с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей

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Если у человека умелые руки, то он любой вещи сможет подарить вторую жизнь. Фото: Библиотека имени Гоголя

Органайзер от «Поделок-переделок»

Делаем своими руками.

Если у человека умелые руки, то он любой вещи сможет подарить вторую жизнь. Вот, например, скорлупки грецких орехов, баночка из-под гуаши, крышки от бутылок в умелых руках превращаются в букет цветов, который одновременно может быть органайзером на столе. Итак, вместе с онлайн-мастерской «Поделки-переделки» от отдела читальных залов библиотеки имени Гоголя создаем новый арт-объект для своего дома - или в качестве подарка.

Для этого нам понадобятся палочки для суши, клеевой пистолет, скорлупа грецких орехов, CD-диск и теннисный шарик. А для того чтобы органайзер действительно стал полезным, необходимы крышечки, которые позже станут подставками для мелочей. Для оформления потребуются акриловые краски, бусины или горошины.

Немного терпения, аккуратности, фантазии - и вот уже оригинальный органайзер-цветок у вас на столе!

Смотрим мастер-класс онлайн >>

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Элементарно, Ватсон!

Спешим на семейный автоквест - и побеждаем!

Соскучились по активностям, движению и интересным события? Тогда вам обязательно надо попробовать выполнить автоквест «Элементарно, Ватсон!».

Если вы являетесь поклонником «Ночного дозора» или Encounter и всегда мечтали приобщить к автоквестам своих детей, то сейчас у вас появился шанс сделать это! «Элементарно, Ватсон!» - это автоквест семейного формата, где самому младшему участнику может быть всего 10 лет. Организаторы уверены: у ребенка в этом возрасте уже есть необходимый багаж знаний для решения заданий! При этом все задачи подразумевают максимальную безопасность и ориентированы на интеллектуальный поиск решения и ответов. Главное условие - среди членов команды должен быть как минимум один взрослый человек, имеющий право управлять автомобилем.

Задания будут самыми разными: тут и детективные сюжеты, и история города, и арифметические вычисления. Самое главное - быстро найти ответ, добраться до нужной локации и получить следующее задание.

Для участия в игре вам понадобится автомобиль с совершеннолетним водителем, средства связи, выход в интернет, умение логически мыслить. Команда может состоять из 3 - 5 человек. Стартует игра в 16.00, причем место для старта каждая команда выбирает сама. Итак, ставьте на зарядку гаджеты и готовьтесь к большой игре! Главное - не забудьте зарегистрировать команду. Кстати, победителей ждут денежные призы и множество приятных подарков!

«Кузница наук»

улицы Новокузнецка

Регистрация по телефону: 8-950-266-34-58

Оргвзнос: 1500 рублей за команду

10 октября, начало в 16.00