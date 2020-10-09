Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 10 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежедневно мы рассказываем о том, как изменилась ситуация с коронавирусом за сутки и сообщаем последние новости.

За минувшие сутки в Кузбассе выявили 169 человек, чьи тесты дали положительные результаты. Общее число заболевших - 11 530 человек. также стало известно о выздоровлении 101 пациента, всего же с середины марта их число достигло 8003 человек.

К сожалению, выросло число случаев летального исхода: за минувшие сутки умерло еще три человека.У женщины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, ожирения и гипертонической болезни. Она проживала в Анжеро-Судженске. У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя субтотальная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения 3-й степени. Она проживала в Киселевске. У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде постинфарктного кардиосклероза, гипертонической болезни, хронического обструктивного заболевания легких. Он проживал в Кемерове. В общей сложности число умерших пациентов с коронавирусом достигло 138 человек.

Таким образом, сейчас под наблюдением врачей находится 3389 человек. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2478 человек.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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