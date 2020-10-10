День жестянщика 2020 в Кузбассе: как подготовиться, чтобы избежать аварий Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

С наступлением октября погода начала преподносить неприятные сюрпризы. Мы расскажем, как подготовиться автомобилистам Кузбасса, чтобы избежать аварий на дорогах.

Что говорят синоптики

По информации Кемеровского гидрометцентра в ближайшие дни на территории Кузбасса ожидаются неблагоприятные погодные условия. Они могут создать опасность на дорогах, стать причиной ДТП, а в некоторых случаях травм и смертельных исходов.

В субботу, 10 октября, днем температура составит -1.. +4, ветер, порывы ветра – до 16 метров в секунду. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, а также гололедные явления на дорогах.

В воскресенье, 11 октября, ночью прогнозируется -4… +1, днем +1... +6, а также ветер с порывами до 13 метров в секунду. Пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах гололедица.

В понедельник ночью столбик термометра может опуститься до -5. Дневная температура составит +2.. +7. Прогнозируются небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом. По-прежнему сохраняется вероятность возникновения на дорогах гололедных явлений.

Почему случается день жестянщика

Непростые погодные условия – снег, мокрый снег, дождь, ледяной ветер в сочетании в внезапными потеплениями делают дороги непредсказуемыми. Осложнить ситуацию может несвоевременная замена летней резины автомобиля на зимнюю.

Определенные сложности создают и пробки в городе. Многие автовладельцы, стремясь побыстрее добраться до места назначения, с трудом маневрируют в плотном потоке и могут спровоцировать ДТП. Это не сложно, если дорога от постоянных температурных качелей покрывается тонкой ледяной глазурью.

Как избежать аварии

1.Первый совет донельзя очевидный – надо вовремя заменить летнюю резину на зимнюю. И не стоит опрометчиво полагаться на свое мастерство – дорога не терпит небрежности.

2.Следует учитывать дорожные и погодные условия при выборе безопасного скоростного режима, а также дистанции до впереди идущих транспортных средств и бокового интервала. Следует помнить, что на мокрой или заснеженной дороге, а также в гололед увеличивается тормозной путь транспортного средства. Высокая скорость движения может привести к потере управления.

3.Вероятность появления гололеда выше всего на мостовых сооружениях, многоуровневых пересечениях проезжих частей и развязках, поэтому там стоит проявить особую бдительность.

4. Перед поездкой следует обратить внимание и на исправность автомобиля, в том числе световых приборов, стеклоочистителей и системы отопления.

5. Отложите разговоры по телефону на более удобное время.

6.Если не уверены в своих силах либо автомобиль не готов к переменчивой погоде, то за руль лучше не садиться. Тем более, что даже при соблюдении всех правил на дроге может найтись тот, кто их проигнорирует и тогда пострадают все участники.

А что насчет пешеходов?

Пешеходы тоже являются полноправными участниками дорожного движения. Они тоже могут спровоцировать ДТП, например, внезапно выбежать перед автомобилем, который в попытке затормозить может как сбить человека, так и собрать сзади себя целый «паровозик» транспортных средств. Неприятных ситуаций можно избежать, если сохранять внимательность и прислушаться к советам ГИБДД.

-Переходите проезжую часть только в специально отведенных для этого местах, где ваше появление на дороге не станет неожиданным для водителей, - сказали в областной Госавтоинспекции. - Перед тем как вступить на дорогу убедитесь в том, что транспортные средства остановились, а водители видят и пропускают вас. При движении в темное время суток и в непогоду используйте световозвращающие элементы на вещах и верхней одежде, чтобы быть более заметными для автомобилистов.

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