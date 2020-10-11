Коронавирус в Кузбассе, последнее новости на 12 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежедневно мы рассказываем о том, как изменилась ситуация с коронавирусом за сутки и сообщаем последние новости.

За минувшие сутки в Кузбассе коронавирус выявили у 190 жителей Кузбасса, а общее число заболевших достигло 11 890 с начала пандемии. Сейчас в медицинских стационарах находятся 3582 человека. Еще 3316 человек - в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.

Одновременно с этим за минувшие сутки выздоровели еще 58 пациентов, всего же с середины марта их число достигло 8163 человека.

Выросло и число случаев летального исхода: за минувшие сутки умерло еще четыре человека. Теперь число умерших составляет 145 человек. У мужчины 1951 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде ишемической болезни сердца и генерализованного атеросклероза.

У мужчины 1977 года рождения из Кемерово развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, осложнившаяся развитием ишемической болезни сердца. Болезнь протекала на фоне ожирения 3 степени.

У женщины 1955 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, осложнившаяся ишемическим инсультом. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, сахарного диабета.

У мужчины 1956 года рождения из Таштагола развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.