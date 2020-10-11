Кузбассовец с коронавирусом оказался живым после собственных похорон

Кузбассовцы похоронили живого человека с коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница кузбасского села Шабаново, что в Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса, похоронила умершего родственника, у которого выявили коронавирус. А потом выяснилось, что дедушка – жив.

Евгения рассказала, что ее двоюродный дедушка на протяжении некоторого времени является подопечным дома-интерната для престарелых и инвалидов. В один из дней она узнала, что у деда выявили коронавирус, и он находится в больнице. А буквально через день пришло ошеломляющее известие: дедушка скончался.

Хоронили как положено – в одной оградке рядом с родственниками. Цветы, венки, крест на могиле, поминальные обеды. Вот только гроб во время прощания не открывали: все-таки усопший был болен коронавирусом.

А через две недели Евгении позвонил исполняющий директор интерната и попросил ее приехать на опознание. Женщина была в недоумении: какое опознание? Ведь деда уже похоронили… И тут оказалось, что ее родственник жив и здоров. А позже Евгения выяснила, что в тот же день из интерната в больницу доставили двух пожилых мужчин, один из которых – ее двоюродный дед. Но в какой момент и почему произошла подмена, сейчас неизвестно. Как бы то ни было, родственники убрали с креста памятную табличку и фотографию, но проводить перезахоронение не планируют: незачем нарушать покой умершего.

Замминистра здравоохранения Кузбасса Юлия Брежнева, комментируя ситуацию, отметила, что сейчас проводится служебная проверка. Комиссия побывала во всех медицинских организациях, запрошены все документы, однако проверка еще продолжается. Одновременно с этим возбуждено уголовное дело.