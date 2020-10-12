В День сельхозработника Россельхозбанк назвал самые востребованные профессии в АПК

Выход рейтинга приурочен ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается в России ежегодно во второе воскресенье октября.

Первое место в перечне самых востребованных специалистов заняли трактористы. Вакансии по этой специальности составляют более 17 процентов от общего числа представленных на платформе «Свое. Фермерство». Зарплаты трактористов могут достигать 75 тысяч рублей в месяц.

Второе и третье место делят агрономы и операторы машинного доения. Эти вакансии составляют порядка 10% от общего числа, а ежемесячные зарплаты специалистов - около 100 тысяч и 45 тысяч рублей соответственно.

На четвертом и пятом местах расположились зоотехники и животноводы (около 7 процентов). Зарплаты этих специалистов могут достигать 80 тыс. и 40 тыс. рублей соответственно.

При этом агрономы стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в сельском хозяйстве по уровню средних заработных плат. За ними расположились технологи, зоотехники, ветеринары и агроинженеры.

Рейтинг вакансий составлен на основе данных экосистемы «Свое. Фермерство», где есть сервис по поиску и подбору персонала. Сервис агрегирует электронные резюме и вакансии в отрасли, являясь при этом полностью бесплатным как для компаний, так и для соискателей. Основная аудитория сервиса – студенты и молодые специалисты, которые хотят связать свою профессиональную жизнь с сельским хозяйством.

Работу экосистемы «Своё. Фермерство» высоко оценил Председатель Правительства России, которому презентовали ее возможности 7 октября этого в ходе Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». Михаил Мишустин отметил, что экосистема дает возможность всем сельхозтоваропроизводителям "прийти на рынок без посредников, снизить издержки", а также создать дополнительные сервисы для людей: "от агротуризма до возможности получить работу".

«Каждый пятый россиянин по данным ВЦИОМ хотел бы попробовать себя в роли фермера. При этом организациям АПК сейчас требуются специалисты практически во всех областях, в том числе программисты, финансисты, бухгалтеры. Экосистема «Своё. Фермерство» дает людям возможности для трудоустройства по всей стране. А для агрокомпаний это отличная площадка, где можно найти самых квалифицированных специалистов, - отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов. – Создание экосистемы – это часть нашей социальной миссии по поддержке людей. Кроме того, это еще один шаг на пути цифровой трансформации, цель которой - сделать передовые технологии в таких сферах, как «точное земледелие», ветеринария, подбор персонала, закупки и сбыт продукции более доступными и удобными для всего российского агропрома».

На портале появится база стажировок и экскурсий на фермерские хозяйства. Это поможет студентам и начинающим специалистам выбрать интересующую для себя сферу деятельности. Кроме того, функционал сервиса прирастет возможностью нанимать исполнителей для единоразовых работ. В перспективе на портале также появится отдельный образовательный блок, который поможет фермерам улучшить работу с кадрами и систему мотивации персонала.

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