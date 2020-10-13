После собственных похорон кузбассовец попал в больницу Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Похоронив дедушку, жительница Кузбасса узнала, что на самом деле он жив. Сейчас женщина добивается правды: как такое случилось? А дедушка в это время вновь попал в больницу - с пневмонией. Историю с перепутанными документами и семейной драмой рассказала Евгения, двоюродная внучка пожилого мужчины.

Дедушку Колю в семье все любят. До недавнего времени он был бодрым мужчиной, сам смотрел за домом, вел хозяйство. А потом перенес инсульт и так и не смог восстановиться. Своей семьи и детей у него нет, оттого-то дети и внуки его сестры стали для него родными.

- Дедушка хоть и двоюродный, но нам как родной, - рассказывает его внучка Евгения. - После инсульта я за ним несколько лет ухаживала, но потом родились дети, и мне просто физически стало тяжело: неходячий, не разговаривающий дед и малыши... А ведь еще и работать надо!

Родная сестра деда Коли и рада бы его к себе забрать, но условия не позволяют: живет в общежитии, да и возраст - 80 лет... Так и попал дед Коля в дом-интернат. Родные тщательно выбирали место, где он будет жить: чтобы уход был хороший, помощь медицинская, да поближе к ним. Частенько ездили навещать: дед радовался каждой встрече.

У дедушки - коронавирус!

- Началась пандемия, пришлось свидания прекратить, - сокрушается внучка 71-летнего деда Коли. - Мы постоянно звонили в интернат, спрашивали, как он.

Неожиданно в августе пришло известие: дед попал в больницу с коронавирусом. Медик из интерната сообщила, что дедушка в стабильном состоянии, угрозы жизни нет, вроде как даже на поправку идет. Сестра Николая выяснила, в какой больнице он лежит, позвонила туда, и тут начался кошмар, который продолжается по сей день.

- Бабушка звонит мне и плачет: Коля в реанимации, - голос Евгении дрожит от пережитого. - Я сама перезвонила в больницу. Мне ответили: мол, да, девятый день в очень тяжелом состоянии. Еще тогда подумала: как – девятый? Звонила же три дня назад в интернат!

А буквально на следующий день, 23 августа, сообщили, что дедушка скончался. Родные были шокированы известием. Сестра Николая все плакала, что ушел он вот так - не простившись с родными, один, в больнице, в мучениях. Назначили день похорон, получили бумагу, подтверждающую, что дедушка был болен коронавирусом, потом - свидетельство о смерти, закрытый гроб…

- Мы все сделали по христианским обычаям, отпевать, правда, пришлось заочно, - продолжает Евгения. - Деда похоронили на нашем семейном месте, рядышком с его мамой.

Из документов у мужчины только свидетельство о смерти. ФОТО: из личного архива героини публикации

Живой?!

Прошли поминальные девять дней, Евгения ходила на могилку к деду, но на душе никак не становилось легче. И вдруг ей позвонил замдиректора дома-интерната и попросил приехать на опознание. Женщина долго не могла сообразить: какое опознание? Что случилось с могилкой? Где находится дед?

Оказалось, что 13 сентября из больницы выписали еще одного пациента дома-интерната, некоего Коровина. Еще в сентябре его вместе с дедом Колей госпитализировали в один день и в одну больницу. Но когда Коровина привезли в интернат, медсестры заявили: это же дед Николай, живой-здоровый и даже улыбается! Евгения вместе с дочкой и бабушкой тут же отправились в интернат.

- Дед нас как увидел, разволновался, сам улыбается, а по щекам слезы текут. Он нас всех узнает, понимает, о чем с ним говорят, но не может разговаривать и двигаться, - взволнованно вспоминает Евгения. - Мы побыли с ним недолго, объяснили, что карантин, что посетителей не пускают в интернат, но вот сделали исключение - и пустили.

Снова в больнице

Рассказывать деду о том, что его буквально месяц назад похоронили, конечно же, не стали. Такое известие могло тяжело сказаться на здоровье старика. А вот добиться правды, как так получилось, что под именем ее деда похоронили совершенно постороннего человека, Евгения попыталась. Она обратилась в министерство здравоохранения, в прокуратуру и Следственный комитет. Опытные следователи недоуменно качали головами: в их практике таких случаев не было.

- Меня очень волновал вопрос: как быть с документами? Ведь юридически дедушки нет, нет пенсии, за счет которой он живет в интернате, нет документов никаких - только свидетельство о смерти. Кто должен получать новый паспорт? Как вообще быть в такой ситуации? Я в больнице, в здравоохранении пыталась получить ответ на вопрос: как же так получилось, что двух людей перепутали? Увы, ни ответа, ни извинения пока нет, - сокрушенно говорит Евгения.

Дед же 25 сентября вновь попал в больницу - с пневмонией. Какие чувства обуревают его сестру и внучку, страшно даже предположить. А Евгения признается, что больше всего волнуется за бабушку: 80-летняя женщина едва пережила горе утраты родного брата, а потом пришло известие, что его «перепутали» с другим человеком. Два сильнейших потрясения - как выдержать такое?

Дедушка жив и даже улыбается. Но сейчас он опять находится в больнице. ФОТО: из личного архива героини публикации

Кто в могиле?

Кто сейчас лежит в могиле в семейной оградке, Евгения не знает. Может, Коровин, а может - и нет. Проводить эксгумацию и устанавливать личность усопшего - задача правоохранительных органов, а они пока разбираются, как вообще могла сложиться такая ситуация.

- Хочу ли я, чтобы провели перезахоронение? Да. Все-таки он нам посторонний человек, а там - все наши. Но эксгумацией пусть занимаются правоохранители. Если же перезахоранивать не будут… что ж, вечный покой усопшего нарушать не станем, это не по-человечески. Я за могилкой ухаживаю, и иногда думаю: а ведь и он сам, наверное, хотел, чтобы его похоронили рядом с его мамой, родными… Но пока ни сына, ни дочери Коровина не нашли, - вздыхает Евгения.

Сейчас следователи следственного управления СК РФ по Кемеровской области проводят доследственную проверку по факту халатности. После того как установят все обстоятельства случившегося, будет принято процессуальное решение. Также проверки проводят министерство здравоохранения Кузбасса и прокуратура.