Про новые дороги, университетскую клинику и 130 восстановленных зданий

Губернатор Сергей Цивилев рассказал, как преображается Кузбасс в преддверии знаменательной даты. Фото: пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел отчетную пресс-конференцию «700 дней. Строим Кузбасс», в ходе которой рассказал о ключевых стройках и новых проектах.

Новый кардиоцентр на юге Кузбасса

В Новокузнецке планируется построить новый кардиологический центр. Причина - сложная ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- Мы рассматриваем Новокузнецк не просто как один город, а как южную агломерацию. Ситуация с болезнями сердечно-сосудистой системы в нашей южной агломерации хуже, чем в северной. Поэтому мы сейчас занимаемся подбором места, потом приступим к проектированию, а дальше - к строительству нового кардиологического центра для нашей южной агломерации, - отметил губернатор.

Университетская клиника

Власти региона приняли решение построить клинику для обучения студентов медицинского университета. Это будет сделано для того, что решить проблему с нехваткой специалистов.

- Мы понимаем, что по действующим госпрограммам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» дефицит кадров не закрыть. Надо решать вопрос принципиально: готовить свои кадры. В этом году в КемГМУ чуть ли не в полтора раза увеличено количество бюджетных мест. Да, мы получим этих специалистов через восемь лет, но они уже учатся. Мы расширили список дефицитных специальностей, отдельно под сельских врачей. Мы понимаем, что ни один медуниверситет существовать без клиники не может. Поэтому есть серьезное решение - мы будем строить современную клинику для вуза, а пока что организуем обучение на базе одной из действующих больниц.

Что будет с объездом Кемерова

Один из заданных Сергею Цивилеву вопросов касался судьбы объездной дороги вокруг Кемерова.

- История с объездной дорогой вокруг Кемерова длится 50 лет, и никто к ней так и не приступал. Никто не делал ни проекта, ни технико-экономического обоснования. И мы не находились с этой дорогой ни в одной федеральной программе, ни в том числе в программе строительства транспортной инфраструктуры до 2024 года, - отметил глава региона. - Понимая это, мы в начале 2020 года приступили к самостоятельному проектированию. Мы убедили Правительство России выделить деньги на ТЭО, по результатам которого было принято решение - да, дорогу надо строить.

Он отметил, что сегодня проект уже доработан в соответствии с требованиями федерального законодательства и отправлен в Главгосэкспертизу. Что касается сроков реализации, то власти хотят приступить к строительству как можно быстрее, но сроки будут определены после того, как проект пройдет экспертизу.

Дорога на Китай и Монголию

Еще один важный дорожный проект, к реализации которого приступили в области, - транспортная развязка на границе Кузбасса с Алтаем и Хакасией.

- Это проект дороги, которая свяжет воедино Кузбасс, Республику Алтай, Алтайский край, Хакасию, Красноярский край и позволит дальше выйти к Монголии и Китаю. Мы подписали с главами соглашение о совместной реализации этого проекта. Все, что касается нас, на нашей территории, мы готовы полностью выполнять. Определенные элементы этой дороги уже сейчас начинаем делать, - сказал Сергей Цивилев.

Губернатор добавил, что сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование инвестиций в дорогу из Новокузнецка в Междуреченск, в обход Мысков. Она является частью будущей развязки.

Газификация Анжеро-Судженска

Во время пресс-конференции «700 дней. Строим Кузбасс» жители Анжеро-Судженска поинтересовались, когда же в их городе проведут газификацию. Губернатор региона дал ответ на этот вопрос.

- Газификация Анжеро-Судженска - процесс очень интересный, нами поддерживается. Он должен идти в строгом соответствии и синхронной работой по строительству своих сетей «Газпромом». Поддержка «Газпрома» в этом отношении есть, и мы сейчас как раз занимаемся проработкой проекта и включением плана в бюджет «Газпрома», чтобы он строил свою часть газификации, а мы - свою, - так ответил на этот вопрос Сергей Цивилев.

Также губернатор сделал акцент на том, что этот проект нужен не только обычным жителям города. Он даст возможность развития промышленным предприятиям. А то, насколько быстро будет проходить газификация, зависит не только от кузбасских властей, но и от «Газпрома». На настоящий момент подписано соглашение, которое выполняется обеими сторонами.

Когда откроется бассейн «Лазурный»

Стали известны новые сроки запуска в эксплуатацию после ремонта бассейна «Лазурный» в Кемерове. Напомним, его ремонт начался еще в 2019 году, а должен был завершиться к началу сентября, однако этого так и не произошло.

Губернатор отметил, что финансировать работы область не может, поскольку спортивный объект находится в частной собственности. У самого инвестора тоже возникли проблемы с финансированием. Кроме того, в ходе ремонта появлялись новые проблемы.

- Начали решать проблемы с чашей - все делают на самом современном уровне. Потом начали вскрывать потолки - обнаружились проблемы с перекрытием. Начали делать экспертизу этого перекрытия, оказалось, что нужно его усилить, - отметил Сергей Цивилев.

Собственник, по сообщению Сергея Цивилева, заверил, что запланированные работы будут завершены к 300-летию Кузбасса.

130 зданий восстановлены

По словам Сергея Цивилева, сегодня в Кузбассе выявлено более 1,7 тысячи недостроенных и заброшенных зданий.

- 130 зданий из этого списка восстановлены и введены в эксплуатацию. По поводу финансирования сноса и ремонта таких строений отмечу, что мы занимаемся только теми зданиями, которые находятся в региональной и муниципальной собственности, и таких зданий не так много. Большинство принадлежит или федеральным структурам, или частным лицам, - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что к 300-летию Кузбасса вопрос с недостроем и заброшенными зданиями будет решен по максимуму.

Область готовится к горнолыжному сезону

Уже совсем скоро горнолыжный комплекс Шерегеш примет первых туристов. Подготовка к этому событию идет полным ходом. В этом году на курорте заработают два новых подъемника, сообщил губернатор. Он отметил, что современное оборудование размещено таким образом, чтобы работать в любую погоду независимо от ветровой нагрузки. Также Сергей Цивилев сообщил, что в этом сезоне в гостиничных комплексах будет дополнительно открыто 200 номеров.