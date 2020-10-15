Штормовой ветер принесет в Кузбасс резкое похолодание и снег Фото: Евгения ГУСЕВА

В последние дни недели погода в Кузбассе будет переменчивой. Штормовой ветер принесет снег и холод, а столбики термометров будут то опускаться до -5, то подниматься до +14.

В ночь на пятницу, 16 октября, температура воздуха в Кузбассе составит 0… +5 градусов. При этом по северу области столбики термометром могут опускаться до -5. Ночью местами пройдет мокрый снег. Днем он сменится небольшим дождем, который будет идти лишь в некоторых районах. В течение дня воздух прогреется до +4… +9 градусов, а вот на севере области кое-где столбики термометров поднимутся не выше -1. Порывы северо-западного с переходом на юго-западный ветра могут достигать 13-18 метров в секунду.

В ночь на субботу, 17 октября, ожидается от -1 до +4 градусов. День обещает быть теплым: воздух прогреется до +9… +14. Небольшие дожди возможны лишь на севере области. Юго-западный ветер сохранит порывистый характер и может достигать 18 метров в секунду.

Ночь на воскресенье будет еще теплее: +2… +7. Ночью вернутся небольшие дожди, а по северу - умеренные. Днем возможен мокрый снег. И если на территории области будет от 8 до 13 градусов тепла, то по северу ожидается лишь +2… +7. Юго-западный ветер усилится, и его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду

В понедельник, 19 октября, погода вновь поменяет характер. Так, ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов, а днем поднимутся не выше +5. Ветер сменит направление на северо-западное, а его скорость не превысит 12 метров в секунду. Пройдет мокрый снег, который спровоцирует на дорогах гололедицу.