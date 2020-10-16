Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Спектакль поставлен по повести писателя «Не оставляй, мама!». Фото: Роман ШУМНОВ

Навстречу мечте

Идем к мечте вопреки всему.

Ожидая полноценного театрального сезона, продолжаем смотреть спектакли онлайн - благодаря III Международному фестивалю камерных спектаклей «Окна». И на этот раз вместе с Новокузнецким драмтеатром мы отправимся в гости к Башкирскому академическому театру драмы имени Мажита Гафури.

История, которая развернется на сцене, о мечте и детях-мечтателях. Вот только мечтают они совсем не так, как лубочные идеальные дети. Они идут к своим целям благодаря мечте и вопреки ей, смешивая воедино любовь, ненависть, страх, доверие, надежду. А все потому, что они - детдомовские. И их мечты больше, сильнее и серьезнее, чем у домашних детей. И если у тех, у кого есть родители, мечты сбываются, но не всегда, то у детдомовских шанс на то, что все сложится, ничтожно мал. А если мечты и сбудутся, то совсем не так, как грезилось и виделось во сне.

Спектакль поставлен по повести писателя «Не оставляй, мама!». В каждой строке, в каждой фразе - о той жизни, которая большинству из нас не знакома, о бесприютности и суровых условиях выживания, в которых куется или ломается характер на пути к мечте - или вопреки ей. Спектакль состоится на онлайн-платформе 21 октября, в 19.00, и будет доступен в течение 12 часов.

Посмотреть спектакль онлайн можно здесь >>

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На выставке представлены работы более 350 художников из более чем 50 городов России. Фото: Управление культуры города Новокузнецка

Форма 2.0

Любуемся формой и постигаем содержание.

В искусстве важно все: и форма, и содержание. И от того, насколько гармоничны они, зависит восприятие все произведения в целом - будь то живопись, декоративное искусство или даже скульптура.

На масштабной Межрегиональной художественной выставке «Форма 2.0. Декоративное искусство» все гармонично. Здесь представлены работы более 350 художников из более чем 50 городов России. Посетителей ожидает встреча с горячей эмалью и керамикой, художественным текстилем, мозаичными панно в технике римской мозаики, современным ювелирным искусством и традиционными его формами, современной скульптурой, резными произведениями из кости мамонта и камня и многим другим.

Кстати, вы можете не только насладиться яркими произведениями искусства, но и стать участниками лекций и мастер-классов. На этой выставке можно все: рассматривать, восхищаться, изумляться и даже влюбляться в работы мастеров. Единственное ограничение, которое действует, - возрастное, 6+.

Сибирский центр современного искусства

ул. Автотранспортная, 51, павильон № 7

Вторник - воскресенье, с 11.00 до 18.00

Вход свободный

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Рок-музыканты из двух городов - Новокузнецка и Кемерова - проводят благотворительный концерт в поддержку приюта для животных «Шанс на жизнь». Фото: Ольга ЗАЙЦЕВА

Кто поможет пушистикам?

Спешим на благотворительный рок-концерт.

Они такие разные: маленькие и беззащитные бездомные животные, теряющие веру в добро и человечность, и большие люди с горячими сердцами, щедро дарящие надежду и веру в лучшее. Рок-музыканты из двух городов - Новокузнецка и Кемерова - проводят благотворительный концерт в поддержку приюта для животных «Шанс на жизнь». Да-да, это уже второй концерт, который организуют рок-музыканты! И они уверены: нет ничего приятнее, чем помогать тем, кто особенно нуждается в этом.

Согласны с этим и волонтеры приюта для животных: после концерта, который состоялся в прошлом году, у приюта появились новые друзья, готовые поддержать в сложной ситуации. А некоторые подопечные обрели новый дом. К слову, все средства, вырученные во время концерта, будут переданы приюту.

Что же ждет гостей караоке-бара EscoBar 17 октября? В этот вечер на сцену выйдут такие новокузнецкие группы, как «Седьмой рубеж», Olg & Bold, «Левый берег», Lighting Strike, а также приглашенные гости из Кемерова - группа «Ангелиада». Отличная музыка, прекрасная компания и не менее прекрасное настроение гарантированы каждому!

Караоке-бар EscoBar

ул. Курбатова, 1а, бронь столиков: +7-951-600-7777

17 октября, начало в 20.00

Цена билетов: от 200 рублей

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Благодаря своему телескопу Галилей рассмотрел и описал видимую сторону Луны, обнаружил четыре спутника Марса, рассмотрел кольца Сатурна и Нептуна. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Кому светят звезды?

Путешествуем по Вселенной с Галилео Галилеем.

Словно бриллианты на темном бархате, сияют звезды на ночном небе. Одни - яркие и заметные невооруженным глазом, другие видны лишь тем, кто глядит в телескоп. Кстати, этот самый телескоп изобрел Галилео Галилей. Благодаря «зрительной трубке» с 32-кратным увеличением он рассмотрел и описал видимую сторону Луны, обнаружил четыре спутника Марса, рассмотрел кольца Сатурна и Нептуна. Многое узнал и увидел Галилео Галилей - в том числе и то, что Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца.

Но что за звезды светили великому итальянскому ученому в XVI – XVII веках? Те же самые, что и спустя столетие видел Наполеон при битве при Ватерлоо. Те же, которые видим мы и которые когда-то видели динозавры - если они вообще интересовались звездами. Изменились ли звезды, Солнце, Луна, Земля, планеты с тех пор? Что мы знаем о них? Чтобы ответить на эти вопросы, мы отправимся в путешествие по Вселенной вместе с великим ученым Галилео Галилеем.

Планетарий имени Альберта Федорова

пр. Металлургов, 16а, т.: (384-3) 74-51-14

18 октября, начало в 14.30

Цена билетов: 200 рублей

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Театр кукол «Сказ» открывает новый театральный сезон спектаклем для взрослых «Демон». Фото: Екатерина БАХАРЕВА

Кто он, Демон?

Открываем театральный сезон с театром кукол «Сказ».

Новый театральный сезон открывается в театре кукол «Сказ». Причем первым спектаклем будет не детская сказка, а спектакль для взрослых - «Демон».

Юная княжна Тамара должна была стать женой властителя Синодала, но не суждено было ему попасть на свадебный пир: по дороге на караван напали абреки, и жених погиб. Прекрасная Тамара была так потрясена, что долго рыдала, и лишь чудесный голос смог утешить ее. Кто же он, тот, чей голос слышит Тамара? Демон. Неожиданно для себя он испытал чистое, искреннее чувство к обычной земной девушке? Но ведь любовь противоречит его сущности, а за душу Тамары готов биться до последнего ее ангел-хранитель.

В спектакле почти нет слов, но здесь они не нужны. Красивая этническая музыка Грузии делает зрителя участниками этой истории.

Театр кукол «Сказ»

пр. Металлургов, 31, т.: (384-3) 74-53-60

16 октября, начало в 18.00

Цена билетов: от 200 до 300 рублей