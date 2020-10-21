В Новокузнецком районе открыли новый модульный ФАП

В новом ФАПе есть все условия для приема пациентов и комфортной работы медперсонала. Фото: пресс-служба АПК

В Кузбассе продолжается работа по открытию новых мобильных фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных территориях. Они должны сделать качественную медицинскую помощь ближе к населению.

На прошлой неделе новый ФАП появился в Новокузнецком районе - в поселке Северный. Модульное здание установлено на месте старой аварийной постройки. Его общая площадь - более 72 квадратных метров. Здесь жители смогут получать доврачебную помощь, проходить диспансеризацию и ставить прививки.

- Чтобы сделать первичную медицинскую помощь доступной для жителей самых отдаленных территорий Кузбасса, в регионе строят и ремонтируют медицинские учреждения, закупают современное оборудование, привлекают специалистов, в том числе по кадровым программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В новом ФАПе есть все условия для приема пациентов и комфортной работы медперсонала. Для маломобильных граждан установлен пандус с двухсторонним ограждением и поручнями. Пункт оснащен портативными анализаторами для исследований уровня сахара в крови и холестерина, анализатором гемоглобина крови, пульсоксиметром, электрокардиографом, спирометром, а также дефибриллятором. В случае необходимости фельдшер также сможет помочь при остром нарушении мозгового кровообращения, коронарном синдроме, желудочно-кишечных кровотечениях.

Всего в Кузбассе до конца года появятся 34 модульных медицинских пункта. Фото: пресс-служба АПК

ПРОЕКТ

Началось строительство новой станции скорой помощи

Основные работы придутся на юбилейный для Кузбасса 2021 год.

В кузбасском поселке начали строить станцию скорой помощи, в которой остро нуждались жители. Основные работы по ее возведению придутся на 2021 год, когда Кузбасс будет отмечать 300-летний юбилей.

Как сообщили в администрации правительства Кузбасса, новая станция появится в поселка Яшкино на территории местной районной больницы. Это будет одноэтажное модульное здание с гаражными боксами для автомобилей. Отметим, что раньше у поселковой станции скорой помощи не было собственного помещения, а площади приходилось арендовать.

- Строительство новых учреждений, закупка современного оборудования, обновление автопарка специализированной техники - это необходимые условия для оказания качественной и доступной медицинской помощи. И такую помощь должны в том числе получать жители самых отдаленных территорий Кузбасса. Мы будем продолжать работу в этом направлении, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Фундамент новой станции заложат до конца 2020-го, а основную часть работ сделают в следующем году. Кроме того, для повышения качества и доступности медицинской помощи в мае Яшкинская районная больница получила четыре новых автомобиля скорой от местных предпринимателей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За 2018 - 2019 годы медицинские организации Кузбасса получили по разным программам 50 автомобилей скорой медицинской помощи. В 2020 году в область поступил 71 новый автомобиль, в том числе полностью был обновлен автопарк скорой в Новокузнецке. До конца года еще 10 новых скорых и пять реанимобилей будут переданы службе медицины катастроф региона.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Для больницы приобрели современное оборудование

Процедура гемодиализа стала более доступной для пациентов.

В Кузбассе стала доступней для жителей одна из жизненно важных процедур - гемодиализ. Для этого одной из больниц было закуплено современное оборудование.

Специально для пациентов, находящихся на лечении в отделении анестезиологии-реанимации Кузбасской больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского, дополнительно приобретено два аппарата экстракорпоральной гемокоррекции. Их стоимость - почти четыре миллиона рублей.

Стоимость новых аппаратов - почти четыре миллиона рублей. Фото: пресс-служба АПК

- Эти дополнительные диализные аппараты остро необходимы именно сейчас. На фоне коронавируса у многих пациентов развиваются серьезные осложнения, в том числе почечная недостаточность, поэтому им нужна срочная процедура по очистке крови. Запуск в работу двух новых установок позволит в два раза увеличить количество этих процедур в Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи - с 35 до 70 в год, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Принцип действия аппаратов простой - кровь пациента пропускается через устройство, которое удаляет отходы или токсины. Это оборудование можно использовать для оказания помощи больным в тяжелом состоянии, осложненном острой почечной, печеночной и полиорганной недостаточностью. Оно имеет усовершенствованную конструкцию, поэтому одновременно может производить подогрев крови и растворов. Это позволяет максимально эффективно и безопасно проводить процедуры пациентам, находящимся в реанимации.