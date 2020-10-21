Обновленный Дом культуры распахнул двери для посетителей

До конца 2020 года в сельских территориях будет обновлено еще шесть учреждений культуры, а всего в этом году 14. Фото: пресс-служба АПК

В поселке Усть-Чебула открылся обновленный Дом культуры. Он стал уже восьмым учреждением, отремонтированным в этом году, на очереди - еще шесть.

- В этом году в Кузбассе будут капитально отремонтированы и оснащены новым оборудованием 14 сельских учреждений культуры, - рассказал губернатор Сергей Цивилев. - На обновление Дома культуры в Усть-Чебуле в рамках двух федеральных проектов было направлено более четырех миллионов рублей. В том числе 3,4 миллиона - на ремонт и технику, а 750 тысяч рублей - на обустройство современной библиотеки.

Открытие обновленного ДК стало настоящим подарком жителям к 85-летию Чебулинского округа. Сегодня в Усть-Чебуле проживает более 700 жителей, из них 534 человека являются постоянными читателями местной библиотеки, которая, кстати, считается одной из старейших в области. Она открылась в 1936 году и сначала располагалась в церкви, затем - в обычном доме, и только в 1991 году переехала в здание сельского клуба. В ходе ремонта в читальных залах полностью обновили интерьер, установили компьютеры. Кроме того, библиотечный фонд пополнили 230 экземпляров печатных и электронных изданий, для самых маленьких читателей организован уголок с развивающими играми.

После реконструкции в фойе Дома культуры появились дополнительная малая сцена и выставочные витрины. Первой на обновленном пространстве открылась экспозиция картин и поделок местных умельцев. А артистов ДК порадовало новое оборудование - микрофоны-петлички, видеопроектор для сцены. Теперь возможностей проявить свои таланты будет больше, а их в Усть-Чебуле немало: в Доме культуры есть взрослая и детская театральные студии, шумовой оркестр, женский вокально-инструментальный ансамбль, мужская вокальная группа, хор ветеранов.

До конца 2020 года в сельских территориях будет обновлено еще шесть учреждений культуры - в Юргинском, Новокузнецком, Кемеровском, Гурьевском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах.

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

На подготовку Дня шахтера в год юбилея потратят миллиард рублей

Преобразования в Киселевске уже начались.

В Кузбассе на День шахтера, который будет праздноваться тем же летом, что и 300-летний юбилей региона, будет направлено около миллиарда рублей.

Столицей празднования станет один из угольных городов области - Киселевск, которому, кстати, в следующем году исполнится 85 лет со дня основания. Поэтому мероприятиям в честь 300-летия Кузбасса и областного Дня шахтера здесь уделят особое внимание.

Преобразования в городе начались уже сейчас. Так, в этом году в поселке Ускат установили детскую площадку, обустроили сквер Химиков и площадь мероприятий, создали «Тропу здоровья». В селе Верх-Чумыш открыли фельдшерско-акушерский пункт, в микрорайоне Красный Камень строится детский сад «Парк детского периода» на 190 мест. В районе машзавода реконструируют горсад, в районе шахты № 12 - площадь Победы.

А в 2021 году к Дню шахтера в Киселевске построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Его проектирование уже завершилось. Новый ФОК площадью 3,6 тысячи квадратных метров будет располагаться в микрорайоне Красный Камень. На его строительство планируется направить 400 миллионов рублей.

В городе капитально отремонтируют киноконцертный зал «Россия». Также запланирована реконструкция детского загородного оздоровительного лагеря «Огонек». Часть средств будет направлена на ремонт автодорог в муниципалитете.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Будущие чемпионы будут тренироваться на новом футбольном поле

Последний раз ремонт на стадионе проводился девять лет назад. Фото: пресс-служба АПК

Теперь ребятишки в Калтане будут заниматься в комфортных условиях.

В Калтане - на родине известного футболиста и члена сборной России по футболу Александра Головина - отремонтировано футбольное поле. Теперь местные спортивные звездочки смогут заниматься в комфортных условиях.

Современная площадка для игры в футбол появилась на стадионе «Энергетик», где Александр Головин начинал тренироваться. Работы выполнены в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

- На новом поле с искусственным покрытием смогут в комфортных условиях заниматься более 200 юных футболистов комплексной спортивной школы Калтана, а также представители взрослых команд. Объект будет открыт для всех желающих, что позволит увеличить количество людей, ведущих здоровый образ жизни, - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Отметим, что стадион «Энергетик», площадь которого составляет семь тысяч квадратных метров, был основан в 1957 году. Последний капремонт здесь проводился в 2011-м. Старое поле имело неровную поверхность, а из-за отсутствия дренажной системы на нем часто образовывались лужи. В результате спортсмены не могли тренироваться весной и осенью, а также в период выпадения сильных осадков. Сейчас это стало возможным. Более того - реконструкция футбольного поля позволит проводить соревнования городского и областного уровня.

КОНКРЕТНО

В ходе ремонта на стадионе произведен монтаж дренажных канав, уложен искусственный газон. На эти цели было направлено более 10,9 миллиона рублей из консолидированного бюджета. Еще 25 миллионов рублей муниципальных и спонсорских средств были выделены на реконструкцию беговых дорожек и закупку спортивного оборудования - новых ворот, сетчатого ограждения, сектора для прыжков в длину.