Как сложилась судьба мальчика по имени Космос в Кузбассе

Космос Кухлевский участвовал в чемпионате WorldSkills. Фото: Ирина АРТЕЕВА

В 2002 году, когда сериал «Бригада» вышел на экран, популярность его была огромна: мальчишки во дворах представляли себя в роли его главных героев, а родители давали их имена своим детям.

- Ты просто Космос! - говорили счастливые мамы и папы своим новорожденным сынишкам. Появился такой малыш и в Кузбассе.

Прошли годы, мальчик вырос. Что с ним стало? Помогает или мешает в жизни необычное имя самому Космосу? И почему в семье и дочку назвали также необычно - Венерой.

Близкие даже не удивились

Раньше, когда сериал был популярным, никому не нужно было объяснять необычное имя мальчика, все и так понимали, откуда оно. Но потом фильм подзабылся, и сейчас нет-нет да и полюбопытствуют у Кухлевских, не увлекались ли они раньше астрономией. Или, может быть, назвали так сына, чтобы у него была необыкновенная жизнь?

- Нет, все не так - улыбается мама Инна. - Профессия у меня совсем не космическая, и астрономией я никогда не увлекалась. Сначала я хотела назвать сына Данилом, но оно все равно казалось не очень подходящим. Во время моей беременности по телевизору шел сериал «Бригада» - тогда мне понравилось имя Космос: не сам герой, а именно имя. Так и решили назвать сына!

Редкое имя, по словам Космоса, никак не отразилось на его увлечениях и характере. Фото: Ирина АРТЕЕВА

Родственники выбору не удивились и приняли его сразу.

- Реакция близких была такой, как будто я назвала ребенка самым обычным именем. У других людей бывали разные реакции, но в основном положительные. Главное - близкие и друзья к нам относятся хорошо, а как остальные - неважно. Это их право. Добрых людей все равно больше!

А вот у самого мальчика с именем Космос все не так просто вышло. Вначале, конечно, он не понимал, что оно какое-то особенное. А потом привык, что все удивляются, и перестал обращать на это внимание.

- Если честно, то оно мне не очень нравится. Я говорил об этом маме, и у меня была возможность поменять его, но я не стал этого делать и потом не буду, - говорит Космос.

У новых знакомых имя всегда вызывает любопытство.

Сейчас Космосу 16 лет, а его младшей сестренке Венере - 11. Фото: личный архив

- Меня часто спрашивают, а настоящее ли оно и почему назвали именно Космос. Кстати, никогда не встречал людей, которым бы казалось, что в нашей семье есть любители астрономии. Я всем рассказываю реальную историю.

Редкое имя, которое, кстати, по-гречески означает «организованность», «гармония» и «красота», по словам Космоса, никак не отразилось на его увлечениях и характере.

- Мне оно не мешает и в то же время ни на что особенное не мотивирует. Просто имя.

А на вопрос, назвал бы он своих детей тоже непростыми именами, Космос отрицательно качает головой:

- Я бы не стал давать детям такие имена.

Земная профессия космического мальчика

Спустя 5 лет после рождения Космоса в семье Кухлевских появилась девочка, которой тоже дали «космическое» имя - Венера. Но у этого имени совсем другая история.

- Я с детства мечтала назвать дочку Венерой, - говорит Инна. - Но когда родился сын и я дала ему имя Космос, то при появлении дочки назвать ее как-то иначе я уже не могла: сбылась моя мечта!

Инна всегда мечтала назвать дочку Венерой. Фото: личный архив

Сейчас Космосу 16 лет, а его младшей сестренке Венере - 11. В кругу семьи и среди друзей их ласково называют Кося и Веня.

Хотя внешне среди сверстников дети никак не выделяются - у них нет нестандартных стрижек, их поведение не вызывает бурных обсуждений - но, как считает их мама, запоминаются они новым знакомым надолго - в первую очередь из-за имен, а потом и своими талантами и характерами.

- Дочка любит рисовать, сын тоже увлекался в детстве рисованием. Космос сейчас учится на 2-м курсе в КузТАГиС на мастера отделочных строительных и декоративных работ, а осенью этого года даже участвовал в чемпионате WorldSkills в компетенции «Кирпичная кладка». Венера болела за брата. И хоть наград он не получил, но участие в таком престижном соревновании тоже о многом говорит, согласитесь. Так что мой «космический» сын выбрал себе вполне земную профессию. Я им горжусь.