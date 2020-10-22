На велосипеде по кольцу: известный путешественник побывал на кузбасском разрезе. ФОТО: Алексей Иванов

Первый участник масштабной экспедиции по «Золотому кольцу Сибири» приехал в Кузбасс. Его путь пролегал не только по городам региона: Егор Ковальчук побывал на разрезе «Березовский».

- «Золотое кольцо Сибири» – уникальный проект, объединивший в себе все самые красивые и интересные места нашего региона, – рассказывает Егор Ковальчук. – Я отправился в эту экспедицию, чтобы показать людям весь маршрут. Сейчас мы собираем материалы для составления интерактивной карты, которую смогут использовать другие путешественники для составления собственных маршрутов по сибирскому «Золотому кольцу».

Отметим, что и сам Егор Ковальчук, велопутешественник из Томска, проехал вокруг света и повидал более 40 стран. В этот раз он отправился по маршруту, который составили эксперты Российского географического общества еще в прошлом году. Этот маршрут по праву считается «Золотым кольцом Сибири , ведь он объедитняет десять сибирских регионов, превращая путешествие в увлекательное приключение.

На экскурсии. ФОТО: Алексей Иванов

Всего за две недели велопутешественник преодолел более полутора тысяч километров. В начале октября он стартовал в родном Томске, а потом проехал через Новосибирскую область и Алтайский край, побывал в Горном Алтае. Потом же путь велопутешественника пролегал через Кузбасс: он проехал по Таштагольскому району и Новокузнецку, а конечным пунктом туристического маршрута на юге Кузбасса стал разрез «Березовский».

Индустриальные пейзажи и карьерная техника впечатляют не меньше уникальной сибирской природы. На разрезе Егору Ковальчуку не только рассказали о современном процессе добычи и обогащения угля. Специалисты отметили, что в их работе главное – не навредить природе. оттого-то здесь используют новейшие системы пылеподавления – водяные пушки, распыляющие безопасные полимеры. Продемонстрировали туристу экспериментальный БелАЗ грузоподъемностью 290 тонн, проходящий промышленные испытания.

Егор Ковальчук побывал в кабине карьерной техники. ФОТО: Алексей Иванов

- Я сам по образованию инженер и экскурсии на промышленные предприятия мне интереснее всего, – делится впечатлениями Егор Ковальчук. – Поражает то, как слаженно здесь все работает – тысячи людей и сотни единиц техники работают как часы. Впечатляют масштабы. Гигантские самосвалы, огромные экскаваторы. Да и важность отрасли. Уголь – хлеб Кузбасса, это всем известно. Я сам проникся духом горняка от всего, увиденного на разрезе «Березовский».

Путь велопутешественника еще не закончен. Побывав у гостеприимных горняков АО «Стройсервис», Егор отравится в Тыву через Хакасию. Его путешествие завершится в Улан-Уде, и ужде оттуда он отправится в родной Томск. Итогом велопутешествия станет создание интерактивного сайта со всеми пунктами пройденного маршрута.