Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

В каждой работе запечатлены старообрядцы и их повседневная жизнь с ее печалями и радостями, трудовыми буднями и праздниками. Фото: Валентина МОРГУНОВА

Снимки, наполненные любовью

Любуемся ликами старообрядцев.

Бездонные глаза, глядящие с портретов, задумчивость или веселье, сосредоточенность на работе и расслабленность в отдыхе - таковы фотоснимки, представленные на выставке, работающей в ЦРФЭ «Параскева Пятница». Все работы разных мастеров объединяет одно: люди, ставшие героями портретов, вдохновившие фотографов, - старообрядцы. В их глазах - глубокая вера, а разговоры с Богом, подсмотренные фотографами, - искренние и доверительные. От каждого фотопортрета веет спокойствием, духовностью и красотой.

Выставка «Лики старообрядчества» - транзитная. В течение месяца экспозиция работала в Москве. До 14 ноября она будет находиться в Новокузнецке, а потом отправится дальше - в Барнаул. В каждой работе запечатлены старообрядцы и их повседневная жизнь с ее печалями и радостями, трудовыми буднями и праздниками. И все это - на фоне потрясающих пейзажей, привносящих особую глубину и покой в работы фотографов.

Успейте побывать на уникальной выставке. Единственное ограничение, которое здесь действует, - необходимость надевать маску и соблюдать социальную дистанцию.

ЦРФЭ «Параскева Пятница»

ул. 25 лет Октября, 2, т.: 74-57-41

Вторник - суббота, с 10.00 до 18.00. Выходные - воскресенье, понедельник

Вход свободный

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Около 30 работ художницы наполнены нежностью и легкостью, бескомпромиссной точностью и выразительностью. Фото: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

На крыльях фантазии

Отправляемся в полет вместе с Татьяной Стукаловой.

Подняться над повседневностью, увидеть необычное в обычном, заглянуть в глаза волшебных существ, зазвучать в унисон со всем миром… Все это станет возможным на выставке Татьяны Стукаловой, художника и дизайнера из Прокопьевска. Каждая ее работа - словно еще один пазл в невероятном мире, созданном акварельными пейзажами, задумчивой графикой, выжженном по дереву и смягченном легкими тонами пастели.

Около 30 работ художницы наполнены нежностью и легкостью, бескомпромиссной точностью и выразительностью. Но, самое главное, работы затрагивают самые потаенные струны души, и она заполняется музыкой - такой же невероятной, фантастической и утонченной, как и работы художника и дизайнера Татьяны Стукаловой.

Выставка «На крыльях фантазии» продлится до 22 ноября. Единственное ограничение, которое действует на ней, - необходимость соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник - пятница, с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье - с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей

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Волшебник планетария и его тайны

Путешествуем за край Земли вместе с Орионом Орионычем.

Жил да был Орион Орионыч - добрый волшебник, который умел собирать все звезды с неба и показывать их всем желающим. А еще Орион Орионыч умел переносить своих гостей из одного края нашей планеты в другой. Да что только планеты! Вместе с Орионом Орионычем ребятня и взрослые могли путешествовать по всей Солнечной системе!

Впрочем, почему это «могли»? И сегодня волшебник планетария с удовольствием рассказывает о Северном полюсе Земли и о джунглях, о созвездиях, которые появляются на небе в разных полушариях. Вместе с ним можно даже покинуть пределы нашей планеты и совершить посадку на Луну и Марс!

А вы еще не пробовали путешествовать вместе с Орионом Орионычем? Обязательно попробуйте: в его компании можно узнать много нового и интересного!

Планетарий имени Альберта Федорова

пр. Металлургов, 16а, т.: (384-3) 74-51-14

25 октября, начало в 13:00

Цена билетов: 200 рублей

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«Благородно» - это рассказ Жаклин Дю Пре о борьбе с внезапно обрушившейся болезнью. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Благородно

Поговорим о бессилии тела и силе духа.

Прекрасная, хрупкая Жаклин Дю Пре неизменно приковывала к себе внимание окружающих. С мягкой улыбкой, светом в глазах, несравненная Жаклин Дю Пре была прекрасной виолончелисткой, чьим талантом восхищались сотни тысяч ценителей музыки со всего света. Но ей - как музыканту - было отведено совсем мало времени: всего 28 лет. А в 42 ее самой не стало.

«Благородно» - это рассказ Жаклин Дю Пре о борьбе с внезапно обрушившейся болезнью (рассеянным склерозом). В 26 лет болезнь проявилась, а в 28 она лишила Жаклин возможности играть на любимом инструменте, гастролировать, нормально передвигаться, творить красоту.

«Благородно» - это рассказ о бессилии тела и силе духа, о сражении с обстоятельствами, музыке, которую не слышно, и словах, в которых можно найти музыку. Спектакль вы сможете посмотреть в рамках III Международного фестиваля камерных спектаклей «Окна». «Благородно» - это произведение режиссера Марии Кодевиллы и испанской актрисы Веры Химены, в котором переплетены биография легенды, воспоминания очевидцев, отрывки из документальных фильмов, музыка, поэзия и танец.

Посмотреть спектакль онлайн можно здесь >>

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Театр кукол «Сказ» приглашает на премьеру спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке». Фото: Екатерина БАХАРЕВА

Поговорим о рыбке, рыбаке и высоких чувствах

Идем на спектакль всей семьей.

Жил старик со старухой тридцать лет и три года. Душа в душу жили - ну, почти. Многое в жизни поменялось, многое - в них самих изменилось. Но одно оставалось прежним - любовь двух родственных душ. И пусть она приняла несколько замысловатую форму, но все же она по-прежнему была.

И вот однажды отправился старик на берег морской. А там - рыбка. Да не простая, а золотая. Что с ней делать? О чем просить? Какое желание загадать - чтобы не ошибиться да угодить и себе, и жене своей? Долго думал старик, а потом взял да и пожелал…

А вот что именно пожелал старик, вы узнаете в театре кукол «Сказ», ведь именно здесь состоится премьера спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке» по произведению Александра Пушкина. Сказка понравится всем: дети заметят забавный сюжет и интересных персонажей, а взрослые еще раз задумаются о том, что в жизни должно быть в приоритете, а что - давным-давно стало шелухой и ненужностью.

Театр кукол «Сказ»

пр. Металлургов, 31, т.: (384-3) 74-53-60

24 октября, начало в 11.00

Цена билетов: от 250 до 300 рублей