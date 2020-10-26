Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 октября Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро 26 октября еще у 175 кузбассовцев выявили коронавирус. Таким образом, общее число заболевших достигло 14 526 человек. На сегодняшний день 4493 человека получают необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах региона. Еще 6061 человек находится под наблюдением врачей.

Вместе с этим еще 23 человека выздоровели и выписаны из инфекционных стационаров. В общей сложности число выздоровевших достигло 9832 человек.

Кроме того, зафиксированы еще четыре случая смерти среди пациентов, у которых ранее выявили коронавирус, скончались. Общее умерших достигло 201 человека.