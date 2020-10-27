Абсолютные лидеры: кузбасские спортсмены победили в 25-ом чемпионате России по тайскому боксу. ФОТО: Алексей Иванов

Спортсмены из Кузбасса стали победителями 25-го чемпионата России по тайскому боксу среди мужчин и женщин. Сборная вновь стала абсолютным лидером чемпионата.

В юбилейном чемпионате России по тайскому боксу, который проходил в Сочи, принимали участие более 200 спортсменов из 40 регионов России. Среди них – и сборная команда Кузбасса. По уже сложившейся традиции главным партнером грандиозного спортивного праздника в целом и кузбасской сборной в частности выступила компания АО «Стройсервис».

Один из моментов боя. ФОТО: Алексей Иванов

- Мастерство спортсменов, дух истинного благородного состязания, накал и зрелищность схваток способствуют росту популярности этого мужественного вида спорта в нашей стране, - отметил почетный гость чемпионата, самый титулованный российский тайбоксер, действующий шестикратный чемпион мира по версии GLORY прокопчанин Артем Вахитов.

Нужно отметить, что первыми в России стали развивать этот вид спорта именно кузбасские тайбоксеры. и именно они в очередной раз показали высочайший уровень подготовки и заняли первое место в общекомандном зачете.

Один из моментов боя. ФОТО: Алексей Иванов

За всю историю чемпионата России кузбассовцы 15 раза становились абсолютными лидерами. Вот и в этот раз копилка сборной пополнилась 16-ю высшими наградами чемпионата. Шесть золотых медалей в разных весовых категориях завоевали Егор Бикрев из Прокопьевска, Эдуард Сайк из Киселевска, кемеровчане Кирилл Шемягов, Кирилл Хомутов, Кирилл Корнилов и Вера Буга. Пять наших земляков принесли команде серебро, еще пять – завоевали бронзовые медали.

Победители. ФОТО: Алексей Иванов

Примечательно, что в этом году сборная Кузбасса – это обновленная, молодая команда в экспериментальном составе без основных ударных участников. И, по словам тренерского штаба сборной, участие в чемпионате и победа в нем стали возможными благодаря постоянной поддержке Министерства физической культуры и спорта Кузбасса и многолетнего генерального спонсора – компании АО «Стройсервис».