В Междуреченске создадут новый курорт

В перспективе на горе Черный Салан планируется создать курорт с 80 километрами трасс. Фото: пресс-служба АПК

Проект «Туристско-рекреационный кластер перспективного развития «Междуреченск. Город тайги» включили в программу государственной поддержки развития туризма. Это стало возможно благодаря победе в номинации «Территория перспективного развития» Всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развития экотуризма в России Агентства стратегических инициатив.

Предполагается, что будущий курорт объединит горы Югус, Черный Салан и Поднебесные Зубья в одну систему. В месте с чистыми реками и черневой тайгой можно будет отдыхать круглый год.

- Победа проекта «Междуреченск. Город тайги» еще раз продемонстрировала туристический потенциал Кузбасса. Этот экокурорт может стать крупнейшим в стране и в будущем привлечь около 100 миллиардов рублей инвестиций, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В перспективе на горе Черный Салан планируется создать курорт с 80 километрами трасс, а также привлечь около восьми миллионов туристов в год. На горе Югус рассчитывают построить конгресс-центр и Музей тайги, отели и работающие круглогодично оздоровительные центры. Есть возможности и для сооружения лыжных трамплинов и хаф-пайпов для сноубордистов. Кроме того, предлагается организовать пляжную зону и место стоянки лодок. А на трех горных реках округа - Уса, Бельсу и Томь - можно проводить водные прогулки и сплавы.

За счет победы в конкурсе проект включили в программу государственной поддержки развития туризма. Это позволит привлечь в регион российских и иностранных инвесторов.

ПОДРОБНОСТИ

Конкурс по развитию туризма проводится в рамках реализации национального проекта «Экология» и Стратегии развития туризма в России до 2035 года. Он призван нарастить потенциал природных территорий и изменить отношение к экотуризму в стране. В 2020 году в нем приняли участие 219 команд. Десять проектов туристско-рекреационных кластеров прошли в финал по результатам оценки экспертной группы и голосования членов конкурсной комиссии. Шесть проектов, в том числе «Междуреченск. Город тайги», стали победителями и получат господдержку.

Туристам подарят духи с запахом тайги

При их производстве использовали старинные технологии.

Духи с тончайшими ароматами предгорной тайги создали в Междуреченске. При этом автор духов вдохновлялась впечатлениями о Горной Шории и использовала старинные технологии.

- Тайга всегда разная, поэтому сложность в том, чтобы аромат раскрывался целой палитрой нот и оттенков. Это не только запах хвои и смолы, это и прелые листья, цветы, грибы, ручьи, иней и даже ветер. И у каждого человека с тайгой ассоциации разные, а значит, раскроется для каждого аромат по-своему, - рассказал идейный вдохновитель создания аромата журналист Павел Лавров, участник команды проекта «Междуреченск. Город тайги».

В аромате есть запах не только хвои, но и смолы, и цветов, грибов, ручьев, инея и даже ветра. Фото: администрация Междуреченска

Воплотила же в жизнь идеи журналиста основательница нишевого парфюмерного бренда Анна Иванова. Впечатленная Горной Шорией и ее уникальной тайгой, девушка отдала предпочтение старинной технологии. Никаких спиртовых вытяжек и дешевой химии - только эксклюзивное сырье и технология паровой дистилляции. В результате получились оригинальные духи, передающие дух тайги.

- Продукцию планируют изготавливать как сувенирную, презентовать туристам и амбассадорам Междуреченска в других городах России, - сообщает пресс-служба администрации города Междуреченска. - Первым - для приятных воспоминаний и желания вернуться, вторым - для вдохновительных рассказов об уникальном Междуреченске - городе тайги.

Кемеровчанка стала призером профессионального конкурса в сфере туризма

Всего в финале соревновались 136 человек.

Жительница Кемерова стала серебряным призером всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма», который проходил в Москве. Право первенства оспаривали между собой 136 участников из 45 регионов страны.

Старшая горничная кемеровской гостиницы Ольга Шефер заявила о Кузбассе на всю Россию - она заняла второе место в номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)».

Возможность отстаивать честь Кузбасса на высоком уровне Ольга Шефер получила благодаря победе на региональном этапе конкурса. Фото: пресс-служба АПК

Вполне ожидаемо, что из-за пандемии коронавируса конкурс проводился в дистанционном формате, но энтузиазма участникам это не убавило.

- Мы снимали ролик о себе, об отеле. Отвечали на профессиональные вопросы, к примеру, как правильно встречать гостя, - рассказала кемеровчанка.

Саму же возможность отстаивать честь Кузбасса на высоком уровне Ольга Шефер получила благодаря победе на региональном этапе, который проходил с 25 мая по 25 июня. Тогда экспертная комиссия рассмотрела 16 заявок в четырех номинациях. Участники выполняли тестирование по знанию действующего законодательства, делали видеовизитки и проходили интервью по компетенциям в Zoom-пространстве с экспертами-практиками - представителями туристических фирм, образовательных и культурных учреждений, предприятий сферы гостеприимства.

Интересно, что Ольга Шефер изначально с туризмом никак не была связана - по образованию она химик-технолог. Работала на Анжеро-Судженском химико-фармацевтическом заводе, затем в военизированной горноспасательной части. Но - талант не скроешь! Пять лет назад женщина переехала в Кемерово и устроилась в гостиницу. Воспитала двоих сыновей, сейчас у нее подрастает внук. Одним словом, успевает быть и первоклассным специалистом, и замечательной мамой и бабушкой.

СПРАВКА «КП»

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма» проводится Федеральным агентством по туризму совместно с органами исполнительной власти субъектов России в сфере туризма и отраслевыми объединениями с 2013 года. В 2019 году в номинации «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» третье место занял Иван Носков, работающий в кузбасском санатории.