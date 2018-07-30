Образ горящей женщины стоит перед глазами: кемеровский студент спас трех человек из пожара

30 Июль 16:15 2018-08-01T06:53:38+03:00

Когда Денис Торбин увидел горящую женщину, он растерялся, но вовремя собрался и побежал на помощь

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Денис Торбин – обычный парень, который учится на третьем курсе Кемеровского горнотехнического техникума, осваивая профессию шахтера. Когда-то этой профессии он отдал предпочтение, отказавшись от судьбы пожарного. Но жизнь, видимо, решила проверить молодого человека, подкинув ему необычное испытание – на прочность, пригодность или вообще на человечность.

В ту ночь – дело было на воскресенье – Денис и его друг Никита Старченко возвращались домой по частному сектору. Проходя мимо воинской части на Южном, парни заметили, что дальше за ней поднимается столб черного дыма. Ребята рванули туда.

– Там полыхало большое пламя. Я сказал другу, чтобы он звонил пожарным и потом показал им дорогу, потому что иначе можно долго петлять, если не знаешь, как проехать, – рассказывает Денис Торбин. – А сам побежал в сторону горящего дома.

Денис (в очках) вместе со своим другом Никитой Фото из личного архива молодых людей

Неподалеку от места ЧП Денис заметил припаркованную машину, около которой стояли двое мужчин и ничего не предпринимали, хотя огонь было сложно не заметить.

– Я попросил, чтобы они мне помогли, но они ничего не ответили, просто стояли, – продолжает Денис. – Я побежал один. Во дворе заметил женщину, которая горела заживо. Пытаясь погасить огонь, она поливала себя водой из какого-то крана. Я выбил калитку и подбежал к женщине и кофтой стал ее тушить.

Образ горящей женщины до сих пор стоит перед глазами парня: это было жуткое зрелище, и поначалу парень замешкался, но быстро пришел в себя и побежал на помощь. Выведя женщину за ограду, Денис вернулся к полыхающему дому: внутри оставалась с мамой трехлетняя девочка Юля: ее имя он узнал позже – когда сидел с ней в машине ее отца и успокаивал, зареванную и до смерти перепуганную.

– Дверь была полностью в огне. У окна заметил людей, сначала вытащил девочку, потом помог женщине. Когда вывел их за ограду, увидел, что едет пожарная и мой друг бежит, показывает направление.

Бабушку Юли с сильными ожогами увезла подоспевшая «скорая». К счастью, ни мать, ни ребенка огонь не тронул.

Из-за чего загорелся дом, Денис не знает. Да и не ставил он перед собой такой задачи – выяснять причину. Главное он, этот 18-летний парень, сделал: бросился в огонь, в то время как два здоровых мужика просто наблюдали за происходящим. И пусть он когда-то отказался от судьбы пожарного, настоящим человеком он точно стал.