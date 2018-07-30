2018-08-01T06:53:38+03:00
Общество

Образ горящей женщины стоит перед глазами: кемеровский студент спас трех человек из пожара

Когда Денис Торбин увидел горящую женщину, он растерялся, но вовремя собрался и побежал на помощь
Екатерина Бормотова
Поделиться:
Комментарии: comments3
18-летний Денис впервые столкнулся с большим огнем лицом к лицу Фото из архива "КП"18-летний Денис впервые столкнулся с большим огнем лицом к лицу Фото из архива "КП"Фото: Максим КИСЕЛЕВ
Изменить размер текста:

Денис Торбин – обычный парень, который учится на третьем курсе Кемеровского горнотехнического техникума, осваивая профессию шахтера. Когда-то этой профессии он отдал предпочтение, отказавшись от судьбы пожарного. Но жизнь, видимо, решила проверить молодого человека, подкинув ему необычное испытание – на прочность, пригодность или вообще на человечность.

В ту ночь – дело было на воскресенье – Денис и его друг Никита Старченко возвращались домой по частному сектору. Проходя мимо воинской части на Южном, парни заметили, что дальше за ней поднимается столб черного дыма. Ребята рванули туда.

– Там полыхало большое пламя. Я сказал другу, чтобы он звонил пожарным и потом показал им дорогу, потому что иначе можно долго петлять, если не знаешь, как проехать, – рассказывает Денис Торбин. – А сам побежал в сторону горящего дома.

Денис (в очках) вместе со своим другом Никитой Фото из личного архива молодых людей

Денис (в очках) вместе со своим другом Никитой Фото из личного архива молодых людей

Неподалеку от места ЧП Денис заметил припаркованную машину, около которой стояли двое мужчин и ничего не предпринимали, хотя огонь было сложно не заметить.

– Я попросил, чтобы они мне помогли, но они ничего не ответили, просто стояли, – продолжает Денис. – Я побежал один. Во дворе заметил женщину, которая горела заживо. Пытаясь погасить огонь, она поливала себя водой из какого-то крана. Я выбил калитку и подбежал к женщине и кофтой стал ее тушить.

Образ горящей женщины до сих пор стоит перед глазами парня: это было жуткое зрелище, и поначалу парень замешкался, но быстро пришел в себя и побежал на помощь. Выведя женщину за ограду, Денис вернулся к полыхающему дому: внутри оставалась с мамой трехлетняя девочка Юля: ее имя он узнал позже – когда сидел с ней в машине ее отца и успокаивал, зареванную и до смерти перепуганную.

– Дверь была полностью в огне. У окна заметил людей, сначала вытащил девочку, потом помог женщине. Когда вывел их за ограду, увидел, что едет пожарная и мой друг бежит, показывает направление.

Бабушку Юли с сильными ожогами увезла подоспевшая «скорая». К счастью, ни мать, ни ребенка огонь не тронул.

Из-за чего загорелся дом, Денис не знает. Да и не ставил он перед собой такой задачи – выяснять причину. Главное он, этот 18-летний парень, сделал: бросился в огонь, в то время как два здоровых мужика просто наблюдали за происходящим. И пусть он когда-то отказался от судьбы пожарного, настоящим человеком он точно стал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
Кемеровчанин забил двоих собутыльников сковородкой
В Кемерове появилось новое поле для мини-футбола
В кемеровском ТЦ нашли подозрительную коробку
На День шахтера в Междуреченске выступит Полина Гагарина
В Новокузнецке восстановят разрушенную при ДТП стелу и реконструируют развилку
В Кемерове возле мэрии изменится схема движения
Сканерщик из Новокузнецка прятал похищенные машины в гараже у бабушки
В Мариинске пройдут всекузбасские чивилихинские чтения
«Отказали тормоза»: Полицейские озвучили причины ДТП с фурой в Новокузнецке
В Кузбассе из-за кривых стен закрыли детский сад
В Кемерове ночью сгорел автомобиль
Сбербанк презентовал инвесторам новые сервисы по работе с проблемными активами
Суд оставил под арестом проходящего по делу о пожаре в "Зимней вишне" Григория Терентьева
Кемеровский «Руслан» продавал поддельную одежду и обувь
Не заметила: В Кемерове иномарка сбила женщину с коляской
В Новокузнецке нашли алюминиевый слиток 1950-х годов
В Кемерове закроют сквозной проезд вблизи здания областной администрации
«Приятный» бонус: В Кузбассе менеджер турфирмы продавал наркотики на рабочем месте