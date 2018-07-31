«Кто не танцует – тот Киркоров!»: В Кемерове прошел фестиваль красок холи

31 Июль 14:07 2018-08-01T12:12:55+03:00

Как это было, читайте и смотрите в нашем репортаже [видео]

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Я как раз успел к самому началу: толпа людей разных возрастов окружила палатку с красками. Те, кто уже приобрел заветный пакетик с цветным порошком, начали красить друг друга, и с каждой минутой таких радужных людей становилось все больше. Чтобы запечатлеть эти эмоции, я стал делать снимки. Сам я в этот день планировал остаться чистеньким, и мне бы это удалось, если бы не маленькая девочка: бац! И я окрашен в зеленый.

Для тех, кто не в курсе, поясню. Фестиваль красок холи в страны СНГ пришел из Индии, где этот праздник связывают с приходом весны и наступлением нового года по индийскому календарю. Традиционно его отмечают несколько дней. Оригинальное название праздника – Пхалгун Пурнима.

Разумеется, в России какого-либо значения Холи не имеет, всем просто нравится кидаться друг в друга краской: весело же! К слову, посещают такие фестивали в основном подростки и молодые люди до 20-ти – в общем те, кому нравится дурачиться и веселиться.

Краски, танцы и веселье - вот три кита, на которых держалось мироздание фестиваля Фото: Фаяз Алекберов

Количество посетителей все росло и росло, воздух окутал разноцветный дым. «Хорошо, что я не аллергик» – подумал я. Минут через тридцать на сцену вышла ведущая Татьяна Тютюнник, она же Сосисковарка, «меня именно так зовут» – заявила она. Сосисковарка объявила начало первого красочного залпа и все подошли к основной площадке. Таня провела краткий инструктаж, как правильно кидать краску и начала отсчет: «...3, 2, 1, понеслааааась!» Воздух заиграл всеми цветами радуги, DJ Electron включил свой бит на полную, и ребята начали веселиться.

– Я буду говорить Кемерово, а вы мне в обраточку «да»! – кричит Сосисковарка

– Кемерово!

– Да!

– Кемерово!

– Да!

Все вокруг танцуют, кричат, кидают друг в друга краской, ведущая на сцене подогревает всех и вещает на волне позитива. Прошла пара минут рейва, и Сосисковарка пригласила на сцену соведущего Игоряна, который «будет ей помогать, зажигать, танцевать, петь».

– Кемерово, покажите мне свои рукииии! – кричит Игорян.

[толпа начинает махать руками влево и вправо]

Прошло еще немного времени и, как обещала ведущая ранее, начался первый конкурс на крикливость. Правила предельно просты – нужно как можно дольше прокричать, не сбившись, фразу «я люблю ВФК». Желающих участвовать было очень много, просто «лес рук». Таня выбрала восемь ребят из толпы и пригласила их на сцену. Баталия была очень жаркой, двое финалистов сражались за приз буквально до последнего вздоха. Победил в этом конкурсе Константин, ведущие были шокированы его объемом легких.

После конкурса некоторые посетители снова начали танцевать, а тех, кто не танцует, Сосисковарка стала подначивать:

– Кто не танцует – тот Киркоров! Хотя он в последнее время в тренде.

[танцующих стало гораздо больше]

Прекрасная ведущая Сосисковарка Фото: Фаяз Алекберов

Чтобы дополнительно стимулировать ребят двигаться, ведущая объявила еще одно состязание – кто будет танцевать без остановки до половины пятого, тот получит бесплатный пакетик краски, который можно будет использовать во время финального залпа.

Близится время второго красочного взрыва, к празднику присоединился DJ Dis, а Таня подозвала всех к сцене. Ребята присели у сцены и по окончанию отсчета снова подкинули краску в воздух. Дискотека продолжилась.

Сосисковарка позвала пятерых ребят для танцевального конкурса. Диджей ставит музыку, а участник танцует под нее, да так танцует, что получает «голоса» зрителей. Особенно выделился в конкурсе парень Элджей, которого конферансье так назвала в шутку. Как ни удивительно приз зрительских симпатий достался именно ему (его настоящее имя – Эльдар, кстати).

Краски, танцы и веселье – вот три кита, на которых держался данный фестиваль. Около 17.00 ведущая объявила финальный залп, и воздух снова заиграл разноцветными красками. Было здорово!