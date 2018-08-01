«Платим за воздух»: кемеровские дольщики пять лет ждут свое жилье

1 Авг. 06:35 2018-08-02T07:26:12+03:00

Дом на пересечении улиц Гагарина и Новосибирской строят уже много лет Фото из личного архива Анны Воробьевой

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В далеком 2013 году ни одна из 80 семей, которые уже пять лет не могут дождаться новоселья, и подумать не могла, что попадется на удочку недобросовестного застройщика. Казалось, что обманутые дольщики - это про Москву или Питер, а в Кузбассе такого произойти не может, руководство региона этого не допустит. Но вот уже пять лет эти несчастные люди вынуждены снимать жилье и платить за воздух, поскольку многие из них сомневаются, что когда-нибудь переступят порог своего достроенного дома.

Отложенное новоселье

Семья Воробьевых купила квартиру в строящемся доме на пересечении улиц Гагарина и Новосибирской в Кемерове в 2013 году. За свою двушку 56,9 квадрата кемеровчане заплатили 2,3 миллиона рублей - взяв кредит на первоначальный взнос и ипотеку.

- Когда мы покупали квартиру, был полностью построен второй этаж, - рассказывает Анна Воробьева. - Застройщик «Тибет-СВ» уверял, что дом сдадут в конце 2015 года. Но стройка встала. Теперь каждый год нам говорят, что дом достроят к концу следующего, однако новоселье все откладывается.

У Анны с мужем двое детей, старшему - 12 лет, младшему - 1,7. С рождением второго малыша супруги решили погасить часть ипотеки материнским капиталом.

У Анны Воробьевой уже и старший ребенок подрос, и второй малыш родился - а новоселья все нет Фото из личного архива

- Наш долгострой добавляет нам кучу проблем: сейчас я не могу устроить ребенка в детский сад, так как мы не имеем прописки, и оформить пособие, - говорит Анна.

В Кемерове такого не случится

Кемеровский врач Татьяна Зарубина купила жилье у «Тибет-СВ» в 2014 году. Выбрала дом неподалеку от своего - горожанка живет на проспекте Ленина.

- Почему там? Увидела этот дом из своего окна - он хорошо строился. Я работаю врачом, откуда мне знать, какая фирма нормальная, а какая нет, - делится своей историей кемеровчанка. - За 46 квадратов я отдала 2 с лишним миллиона - купила квартиру дочке. Сама всю жизнь в квартире с родителями ютилась, решила, что у дочки должно быть свое жилье. Всю жизнь откладывала по копеечке, и вот как вышло. Стараюсь отвлечь себя как-то, хорошо, работа помогает. Пока дом строится, дочке Татьяны, как и другим обманутым дольщикам, приходится снимать жилье. Спасает то, что пока нет детей.

А воз и ныне там

В августе 2016 года в отношении руководителя «Тибет-СВ» Андрея Пазина возбудили уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере», счета компании арестовали, стройку заморозили.

- Прокуратура выявила нецелевое использование Пазиным денежных средств фирмы, - говорит Анна Воробьева.

- Директор был на собрании дольщиков один раз - когда дело возбудили. Прикинулся, что он не виноват в том, что дом не достроили в срок: кто-то ему постоянно палки в колеса ставил, - добавляет Татьяна Зарубина.

Сейчас готовность дома составляет 73 процента Фото из личного архива Анны Воробьевой

- Городская администрация уверяет, что наш дом завершен на 80 процентов и стройка не заморожена. Но мы ходим мимо и никаких рабочих там не наблюдаем. Только сторожа видно. А ведь было время, когда дом вообще никто не охранял - оплачивать работу сторожа было нечем! - возмущается Анна Воробьева.

- У меня такое отчаяние, мне кажется, что этот дом никогда не построят. Все дольщики сдружились, как одна большая семья стали. Постоянно собираемся, пишем коллективные письма, уже замучились, не знаем, в какие колокола звонить, - подытоживает беседу Татьяна Зарубина.

КОНКРЕТНО

Оставлять людей в беде мы не позволим

История эта дошла до врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. И первый вопрос был задан, безусловно, руководству города. Глава региона попросил предоставить ему полную картину по указанному дому.

- Я получил исчерпывающий ответ по ситуации. Конечно, она непростая, поскольку речь идет о коммерческом договоре между застройщиком и дольщиками. И муниципалитет не может впрямую вмешиваться в коммерческую сделку. Но и оставить людей в беде мы не позволим. Я настоятельно попросил руководство города представить план совместных действий с застройщиком. И вот что мне доложили:

- В настоящее время ООО «Тибет-СВ» совместно с управлением городского развития сформировали перечень работ, необходимых для завершения строительства объекта, проработали вариант привлечения строительных организаций для выполнения указанных работ в зачет непроданных квартир.

На сегодняшний день общая готовность объекта составляет 73%.

На объекте необходимо завершить работы по устройству кровли, установке оконных блоков и остеклению лоджий, стяжке пола в квартирах и местах общего пользования, устройству межкомнатных перегородок, отделке мест общего пользования, монтажу лифтов, установке квартирных и подъездных дверей, монтажу внутренних и наружных инженерных сетей, устройству входных дверей, отделке цоколя, благоустройству территории.

В настоящее время ООО «Тибет-СВ» заключены договоры подряда с ООО «ДжиТи», ООО «Сибирьстрой» на выполнение строительно-монтажных работ в зачет квартир.

Для оптимизации затрат по присоединению жилого дома к магистральным инженерным сетям ООО «Тибет-СВ» совместно с управлением городского развития проработали вопросы выполнения работ по перекладке наружных сетей.

На мой вполне резонный вопрос, что тормозит окончание работ, ответили, что все осложняется невозможностью реализации подрядчиками квартир физическим лицам по ипотечным программам в связи с отсутствием аккредитации застройщика и объекта в банках.

Я настоятельно порекомендовал проработать эту тему на всех уровнях и доложить мне об ее решении в ближайшее время. Беру этот вопрос под свой контроль.