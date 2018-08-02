2018-08-02T11:54:01+03:00
Происшествия

Водитель фуры разбился насмерть, протаранив стелу в Новокузнецке

Очередной водитель погиб возле въездного знака в город [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: Region_142 (Telegram)Фото: Region_142 (Telegram)
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В Новокузнецке утром 2 августа около 09:40 на улице Гончарова случилось страшное дорожно0-транспортное происшествие. Водитель грузовика не справился с управлением и буквально протаранил стелу «Новокузнецк».

Страшное ДТП попало в объектив камеры видеонаблюдения, установленной неподалеку от стелы. Бесстрастная камера зафиксировала, как со стороны Костенково по дороге, идущей под уклон на довольно большой скорости еде грузовик. Перед перекрестком он не притормаживает, а все на той же скорости влетает в стелу «Новокузнецк». Удар оказался такой силы, что кабину смяло как лист бумаги, буквы, установленные на стеле, также буквально расплющило, а сама конструкция сильно пошатнулась и деформировалась.

ДТП на въезде в Новокузнецк..Фура снесла въездную стелу

- Предварительно установлено, что водитель грузовика не справился с управлением, вследствие чего совершил ДТП, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В результате полученных травм мужчина скончался на месте.

На месте ДТП работали сотрудники полиции, скорой помощи и спасатели.

- На место ДТП выезжала одна единица техники и четыре человека. Они производили смыв ГСМ с проезжей части, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Кроме того, выезжали четыре специалиста поисково-аварийно-спасательного отряда, чтобы деблокировать транспортное средство.

Напомним, это далеко не первое ДТП, которое происходит именно на этом перекрестке. В феврале 2017 года водитель автомобиля Mercedes-Benz также спускался с горы со стороны Костенково. Он не справился с управлением, и автомобиль, наехав на бордюр и врезавшись в фонарный столб, перевернулся.Пострадала женщина-пассажир. В октябре 2016 года водитель КамАЗа также при спуске с горы не справился с управлением и врезался в иномарку. Один из бывших в иномарке людей погиб. А в апреле 2016 года еще один грузовик протаранил стелу. В тот раз обошлось без жертв.

ДТП в Новокузнецке: фура протаранила стелу..Спасатели убирают обломки грузовика от стелы.

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