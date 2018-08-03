Чем Кемерово отличается от Омска и Томска и похож на всю Россию

3 Авг. 16:07 2018-08-04T11:59:51+03:00

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В Кемерово в рамках своего автопробега от Москвы до Южно-Сахалинска приехал директор Института актуальной экономики Никита Исаев. Его цель – посмотреть настоящую Россию и показать ее людям. Кемерово стал пятнадцатым городом, где остановился политолог и ответил на ряд актуальных как для нашего города, так и для всей страны вопросов.

– Никита, вы отметили на карте России 34 точки, куда бы хотели заехать в рамках своего автопробега. Чем руководствовались при выборе города?

– В каждом городе мы взяли какую-то федеральную проблему, которую бы хотели рассмотреть ближе, пощупать, понять. Например, в Челябинске – это экология, в Омске – метро. До автопробега я был практически везде. Например, из пятнадцати, которые я проехал, впервые побывал только в трех – Томске, Саранске и Тамбове.

Сейчас я еду на машине и смотрю не только крупные города, но и малые, деревни, дороги, людей, которые торгуют грибами или ягодами – из леса вышли. Я стараюсь избегать встреч с чиновниками. В одном только городе встретился с врио губернатора, но это не помешало мне раскритиковать его «потемкинские деревни» – перинатальный центр, который дважды официально открывали.

Кемеровчанам надо больше улыбаться. Никита Исаев заметил, что на остановках все стоят грустныеФото: Кирилл ЧАЩИН

В целом я хотел посмотреть свою страну, пощупать, потрогать, поговорить с ней, встретиться с людьми.

– Почему в Кемерово решили заехать? Это связано с мартовской трагедией или были другие причины?

– С «Зимней вишней» мой приезд связан меньше всего. Я вообще стараюсь крайне аккуратно к этой теме относиться. Очень болезненная она для всей страны, и я не исключение. Нет, я хотел посмотреть, что здесь делал Тулеев, что это за успехи такие, и как сейчас будут выбирать нового губернатора.

– И каким вы увидели Кемерово?

– Первый раз в Кемерове я был в 2006 году, правда, всего несколько часов, пока ждал самолет. Сам город чистенький, дороги неплохие, если сравнивать с другими регионами. Я очень часто слышал о Кузбассе. В Москве звучало: это какая-то дыра, здесь нет работы, здесь все пьют. За ларьком пивным аптека, потом снова ларек. Сейчас я вижу, что картинка привлекательнее. Но если капаешь чуть-чуть, то понимаешь, что есть основания слышать это. Но в основном это общие проблемы страны: дороги, ЖКХ, отсутствие газа в домах людей, когда рядом проходит труба, высокие тарифы и маленькие пенсии, микрофинансирование, которое душит людей, отток молодежи и то, что ей в своем городе нечем заняться. Такая ситуация везде, но в каждом регионе есть свои особенности. Например, в Кузбассе порядка 20 лет было особое управление регионом. Кузбасс был княжеством, ханством, куда не лезла Москва, за что местный князь Аман Тулеев давал какую-то политическую и социальную стабильность. Люди любили его, все шло под брендом Тулеева. Но сейчас культа Тулеева уже нет, и даже надписи с его именем с автобусов стирают – мне это бабушка одна рассказала.

– С кем вы уже успели встретиться?

– Встретился с бабушкой, которая рассказала мне о своей жизни, о проблеме дочери, которая стала поручителем у подруги, взявшей кредит, и сейчас выплачивает его, потому что та исчезла. Встретился с Игорем Востриковым, мне был интересен этот феномен. Ну, и походил по городу, поговорил с прохожими. Многие, кстати, не хотят говорить на камеру.

Проблемы в Кемерове, как у всех в стране: ЖКХ, высокие тарифы и маленькие пенсииФото: Кирилл ЧАЩИН

Вчера я шел от гостиницы до ресторана 6,6 километра – то есть практически весь город пешком прошел, посмотрел, как он выглядит. В темноте он выглядит хорошо, но люди на остановках стоят грустные. В отличие от Томска, откуда я приехал, Кемерово кажется поникшим.

– В Томске нет таких настроений?

– В Томске романтики, хотя проблемы в те же самые, те же претензии и жалобы. В Новосибирске жители чувствуют разочарование во власти, но у них есть внутренняя гордость, что они живут в столице Сибири. Омичи понимают, что они могут больше, но они исключительно не реализованные, поэтому бегут из Омска и не жалеют об этом. Омск и Новосибирск – протестные точки на карте России.

Никита Исаев о сибирских городах 00:00 00:00

– Есть регионы, в которых все хорошо?

– Мордовия, например. Она взяла в федеральной казне огромный кредит и не стала его разворовывать, а вложила в инфраструктуру, стала привлекать инвесторов. Ипотека в Мордовии пять процентов всего. Или Татарстан, который работает в интересах своего народа.