Праздник на честной улице

СЕГОДНЯ 05:20 2018-08-08T05:27:33+03:00

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Представьте себе, вас неожиданно благодарят за честность и порядочность. Да не просто на словах, а еще и подарки дарят, и праздничную программу устраивают. Скажете: такого не бывает? Бывает! Так, 1 августа «Кузбассэнергосбыт» устроил праздник для жителей улицы Молодежная в поселке Каменный, признав их самыми честными в Кузбассе.

Будний день, на часах около 13.00, а улица Молодежная похожа на столицу Дня шахтера: громко играет музыка, повсюду воздушные шары и улыбки на лицах. Возле небольшого магазинчика развернулась праздничная площадка. Начала торжества с нетерпением ждут десятки взрослых и детей. Сегодня здесь собрались не только виновники торжества, но и любопытные жители соседних улиц.

На импровизированную сцену выходит глава Крапивинского сельского поселения Сергей Климин. Под аплодисменты начальник Северного межрайонного отделения «Кузбассэнергосбыта» Дмитрий Карпов вручает ему памятную табличку. Она свидетельствует о том, что улица Молодежная в поселке Каменный самая честная. Также энергетики дарят жителям уличные светильники.

- Номинация хорошая, «Честная улица», мы, наверное, будем стремиться попасть в номинацию «Самый честный поселок» в Кузбассе, - улыбаясь, говорит в микрофон Сергей Климин. - Большое спасибо «Кузбассэнергосбыту», который провел такую огромную работу и выбрал из огромного количества улиц самую честную. Спасибо нашим жителям, благодаря вам сегодня у нас получился такой праздник.

Награда находит героев

Отметим, что акция «Честная улица» ПАО «Кузбассэнергосбыт» проводится 14 лет. Каждый год энергетики устраивают настоящий праздник для жителей улицы, которые добросовестно оплачивают электроэнергию. Чтобы удостоиться звания «Честной улицы», жителям улиц-участниц нужно придерживаться следующих принципов:

- В полном объеме и вовремя оплачивать потребленную электроэнергию;

- Не иметь случаев хищения электроэнергии;

- Обеспечивать установку приборов учета и их своевременную поверку;

- Активно использовать сервисы самообслуживания - «Личный кабинет» и смс-сервис;

- Содержать электрическое хозяйство в должном состоянии.

По итогам 2017 года победителями акции стали: улица Парковая в пгт Промышленная, улица Весенняя в селе Сарбала, Калтан, улица Никитина в Тайге и улица Молодежная в поселке Каменный Крапивинского района. Победители получили в подарок от компании современное уличное освещение и таблички с надписью «Честная улица». А для жителей поселка Каменный устроили еще и незабываемый праздник.

- Этим праздником мы хотим выразить благодарность всем нашим честным и ответственным потребителям, которые не в одиночку, а целой улицей исправно платят за электроэнергию. Легко быть одному хорошим и правильным. А когда вся улица, не договариваясь, делает одно и то же дело столь ответственно - это достойно восхищения, - отмечает директор по работе с гражданами-потребителями Инна Бак. - Среди 13 тысяч улиц мы выбираем самые честные. Таких улиц очень много - несколько сотен.

Фото: Кирилл ЧАЩИН

Приятный сюрприз

- Поднимите ручки те, кто будет добросовестно экономить электроэнергию и будет самым честным, - обращается к детям девушка-аниматор в костюме Супергерл. Все дружно поднимают руки. - Молодцы!

В гости к самым честным детям на самой честной улице приехали Супергерл, Капитан Америка и Железный человек - герои комиксов. Ребята, не скрывая восторга, фотографировались с любимыми персонажами и участвовали в конкурсах. Одним из состязаний было перетягивание каната. Здесь свою удаль показали не только дети, но и взрослые. А две мамы смогли удивить ведущих и зрителей: вместо того, чтобы тянуть друг друга в свою сторону, они стали обниматься, встретившись в центре площадки.

- Воздушные шары - это уже праздник. Нам еще кепочки беленькие и футболки подарили. Погода хороший день подарила, народу очень много собралось. С других улиц даже пришли посмотреть, - делится впечатлениями Галина Николаева, прожившая 35 лет на этой улице. - Мы заслуженные молодцы! У некоторых порой бывает желание отложить платеж, но я товарищ дисциплинированный и живу с девизом «Заплати налоги и живи спокойно». Мы не сговаривались с соседями, когда повесили объявление - для нас это был сюрприз. Даже не верилось, что мы такие честные, добросовестные и хорошие.

Праздник на честной улице

Огромная очередь из детворы всех возрастов выстроилась вокруг приветливой девушки, в руке которой словно по волшебству появлялась сладкая вата, ее она просто так раздавала всем желающим. Рядом свое волшебство творил художник. На лицах мальчишек и девчонок, женщин и даже бабушек появлялись разно­образные рисунки. Захочешь - и на щеке застынет бабочка или паук или же тебя украсит россыпь цветов.

- Мне нравится, что здесь все бесплатно. Такой праздник в нашем поселке - большая редкость, - говорит будущая восьмиклассница Алина.

Ребята надолго запомнят такой яркий праздник. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Мыльное шоу

Настоящее шоу мыльных пузырей устроила для ребят Супергерл. При помощи исполинских размеров палочки, похожей на сачок для ловли рыбы, она создавала целые радужные облака. Они кружили над детворой, пока какой-нибудь сорванец не проткнет пузырь пальцем и не зальется звонким смехом. Надо сказать, это действо оставило самые сильные впечатления в памяти малышей.

- Мне все понравилось, но больше всего мыльные пузыри и раскраска. Этот праздник запомню надолго. У нас очень редко праздники на улицах, - говорит ученица начальных классов Яна.

- А ты знаешь, почему сегодня у вас праздник? - спрашиваем девочку.

- Праздник отмечают, потому что эта улица честная. Все всегда платят вовремя.

- Вас учат в школе, как быть честными?

- Еще нас этому не учат. Может, в четвертом классе будут учить.

- А ты честная?

- Да.

- А в чем это проявляется?

- В том, что если я навру, мне становится стыдно.

Кульминацией праздника стала установка памятной доски «Честная улица» на одной из опор освещения. По словам самих местных жителей, эта табличка теперь будет мотивировать и дальше вовремя платить не только за свет, но и за другие услуги коммунальной сферы.

Как отмечает заместитель начальника Северного межрайонного отделения «Кузбассэнергосбыт» по реализации электроэнергии гражданам-потребителям Екатерина Драгунова, компания постоянно проводит различные акции. Недавно среди тех, кто оплачивает электроэнергию через «Личный кабинет» на сайте компании, прошел розыгрыш пяти смартфонов популярной марки Apple iPhone SE.