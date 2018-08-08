Вице-премьер Ольга Голодец приняла участие в обсуждении стратегии 2035 в Кузбассе

СЕГОДНЯ 10:19 2018-08-08T14:24:22+03:00

Свой рабочий визит в Кемеровскую область вице-премьер начала с посещения Новокузнецка

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Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец прибыла с рабочим визитом в Кузбасс. Первым городом, который посетила вице-премьер, стал Новокузнецк.

В южной столице Ольга Голодец первым делом посетила Новокузнецкий драматический театр, который является одним из старейших в Кузбассе. Здесь вице-премьера встретили врио губернатора Сергей Цивилев, и.о. заместителя губернатора Елена Пахомова, а также глава Новокузнецка Сергей Кузнецов. Представители драмтеатра провели для гостей экскурсию по зданию, презентовали театральный музей.

В драмтеатре с участием Ольги Голодец прошло обсуждение проектов стратегии – 2035. Вице-премьер познакомилась с проектом Новокузнецкого подразделения Сибирского кластера искусств «КоммунАрт», который объединит драматический театр и площадь искусств, образовательный комплекс на базе планетария, интерактивную городскую среду – парк Гагарина, Арт-студию Новокузнецкого колледжа искусств. В рамках проекта в 2018-2019 годах запланирована реставрация кинотеатра «Коммунар» под театр юного зрителя.

– Ольга Голодец выразила уверенность, что этот проект даст дополнительный импульс к развитию социальной инфраструктуры города, реализации проектов многофункциональных комфортных пространств, раскроет новые культурные, образовательные и туристические возможности, внесет своеобразную гуманитарную специализацию в жизнь индустриального Новокузнецка, – сообщили в администрации Кемеровской области.

После этого вице-премьер осмотрела музей-заповедник «Кузнецкая крепость». В выставочном зале обер-офицерского дома Ольга Голодец посмотрела орудия, обмундирование солдат, а также ознакомилась с предметами, найденными в ходе археологических раскопок.

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