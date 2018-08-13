Сельские разборки с трактором: Полиция Кузбасса проводит проверку

СЕГОДНЯ 08:58 2018-08-13T09:11:36+03:00

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Кузбасская полиция проводит проверку после конфликта соседей в селе Куртуково. Водителю трактора, который пытался сбить неприятеля и протаранил гараж, грозит уголовная статья.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, в полицию обратился 43-летний мужчина, который заявил, что его сбил водитель автомобиля Audi. До приезда полицейских к конфликту присоединились родственники водителя иномарки. Один из них сел за руль трактора и попытался переехать мужчину, а затем протаранил ворота его дома и гаража. В результате тарана пострадал микроавтобус и другое имущество. Сумму ущерба составила около 1 миллиона рублей.

Инспекторы ГИБДД составили протокол на 18-летнего водителя Audi за «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Кроме того, протокол был составлен и на пешехода за нарушение правил дорожного движения и создание помехи водителю.

«В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Отделом дознания ОМВД России по Новокузнецкому району решается вопрос о возбуждении в отношении водителя трактора уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и статьей «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ситуация находится на контроле у руководства ГУ МВД России по Кемеровской области», – отметили в полиции.