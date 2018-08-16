В Кузбассе пройдут Дни Москвы

СЕГОДНЯ 08:08 2018-08-16T08:12:28+03:00

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В Кузбассе с 21 по 22 августа пройдут Дни Москвы. В регион приедет делегация правительства столицы, руководитель московской торгово-промышленной палаты и сотрудники библиотеки имени Гайдара.

Как отметили в областной администрации, торжественной открытие Дней Москвы пройдет в Кемерове на площади Советов. Вечером 21 августа перед кемеровчанами выступит Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня».

Во вторник, 21 августа, в Кузбасс прилетит делегация правительства Москвы и стартует деловая программа. В Кузбасской торгово-промышленной палате пройдет встреча с руководителями московской торгово-промышленной палаты и участниками бизнес-миссии.

«Для развития и укрепления уже установившихся бизнес-связей запланировано подписание Конвенции о присоединении Кузбасской ТПП к Совету руководителей ТПП городов — центров деловой активности Евро-Азиатского пространства», – рассказали в областной администрации.

Также 21 августа Кемеровская областная библиотека для детей и юношества и Центральная городская детская библиотека имени А.П. Гайдара подпишут соглашение. В КемГУ пройдет круглый стол с участием работников систем образования Кузбасса и Москвы.

В среду, 22 августа, состоятся круглые столы и совещания по следующим направлениям: образование, социальная защита населения, предпринимательство, спорт. Московские предприниматели посетят территории опережающего развития «Новокузнецк», производства Калтана и Осинников.

Напомним, что врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев договорился об активном взаимодействии с мэром Москвы Сергеем Собяниным в сферах: архитектура и строительство, ЖКХ и благоустройство, здравоохранение, образование и наука, культура, спорт, туризм, а также охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика.