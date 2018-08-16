2018-08-16T08:12:28+03:00
Общество

В Кузбассе пройдут Дни Москвы

В регион приедут члены правительства столицы
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Архив "КП"Архив "КП"Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Кузбассе с 21 по 22 августа пройдут Дни Москвы. В регион приедет делегация правительства столицы, руководитель московской торгово-промышленной палаты и сотрудники библиотеки имени Гайдара.

Как отметили в областной администрации, торжественной открытие Дней Москвы пройдет в Кемерове на площади Советов. Вечером 21 августа перед кемеровчанами выступит Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня».

Во вторник, 21 августа, в Кузбасс прилетит делегация правительства Москвы и стартует деловая программа. В Кузбасской торгово-промышленной палате пройдет встреча с руководителями московской торгово-промышленной палаты и участниками бизнес-миссии.

«Для развития и укрепления уже установившихся бизнес-связей запланировано подписание Конвенции о присоединении Кузбасской ТПП к Совету руководителей ТПП городов — центров деловой активности Евро-Азиатского пространства», – рассказали в областной администрации.

Также 21 августа Кемеровская областная библиотека для детей и юношества и Центральная городская детская библиотека имени А.П. Гайдара подпишут соглашение. В КемГУ пройдет круглый стол с участием работников систем образования Кузбасса и Москвы.

В среду, 22 августа, состоятся круглые столы и совещания по следующим направлениям: образование, социальная защита населения, предпринимательство, спорт. Московские предприниматели посетят территории опережающего развития «Новокузнецк», производства Калтана и Осинников.

Напомним, что врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев договорился об активном взаимодействии с мэром Москвы Сергеем Собяниным в сферах: архитектура и строительство, ЖКХ и благоустройство, здравоохранение, образование и наука, культура, спорт, туризм, а также охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Кемерове временно изменился маршрут троллейбуса №3
В Кемерове ребенок провалился в открытый колодец
В Прокопьевске появится новый туристический комплекс «Застава»
Кемеровчане пожаловались на трещины в отремонтированной дороге
В Кузбассе создали 10 тысяч рабочих мест с начала года
В Кемерове строящийся гараж тушили 18 спасателей
Ночью в Кузбассе загорелся многоквартирный дом
В Кемерове иномарка столкнулась с маршруткой
В Кузбассе закрыли треть пляжей и мест отдыха у воды
На трассе в Новокузнецком районе сгорел грузовик
В Кемерове спасатели защитили горожан от летучей мыши
Власти Кузбасса оценили готовность котельных Осинников и Калтана к зиме
В Новокузнецке из-за вредной старушки на два часа встали трамваи
Драгдилер на день: кузбассовец продавал наркотики по выходным
В Кузбассе молодая мама бросила ребенка ради новой подруги
Стала известна причина пожара в торговом павильоне в Новокузнецке
С начала года в Кемерове из-за пешеходов погибло семь человек
Суд вынес приговор кемеровскому студенту-наркоторговцу
Трое прокопчан украли запчастей для БелАЗ на пять миллионов рублей
Трехлетний ребенок остался дома один и погиб при пожаре в Кемерове
В Междуреченске пенсионер попал под поезд
В Кузбассе разыскивают мужчину с татуировкой «Абрам»
В Кузбассе 211 отцов получили материнский капитал
День шахтера-2018 в Кемерове: кто выступит на праздничном концерте
Появилось видео пожара в торговом павильоне в Новокузнецке