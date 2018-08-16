2018-08-16T18:30:19+03:00
Общество

Житель Кемерова случайно попал на собственные поминки

«Покойника» перепутали с другим мужчиной
Кирилл ЧАЩИН
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«Воскресший» житель Кемерова Сергей Гапеев. Кадр: «Вести-Кузбасс»«Воскресший» житель Кемерова Сергей Гапеев. Кадр: «Вести-Кузбасс»
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Житель Кемерова случайно узнал о собственной смерти спустя девять дней после того, как родные проводили его в последний путь. Мужчину перепутали с жертвой пожара.

Сергей Гапеев услышал о собственной смерти от приятеля. Не поверив своим ушам, он отправился на кладбище. Когда 58-летний мужчина нашел место, где покоятся его родные, то обомлел от увиденного: между могилами отца и бабушки – свежий земли, крест и табличка с его именем и фамилией. После этого он решил навести родных.

– Я пришел и говорю: «Как так меня похоронили, когда я живой?». Родственники сами в шоке были. А муж сестры говорит: «Покойник явился!», – рассказывает Сергей Гапеев.

Тогда мужчина и узнал, что в ночь на 3 августа в доме по улице Центральная произошел пожар. Спасатели позже нашли на месте обгоревшее тело мужчины. Соседи сказали полицейским, что там жил бездомный мужчина средних лет по имени Сергей. Почему-то стражи порядка решили, что это Сергей Гапеев и пригласили на опознание его сестру. Женщина нехотя подписала нужные бумажки и организовала похороны. По словам сестры, она не верила, что это ее брат, но ее убедили.

В областном управлении МВД утверждают, что процесс опознания проходил по всем правилам. Тем временем Следственный комитет проводит генетическую экспертизу, чтобы установить все-таки личность погибшего мужчины.

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