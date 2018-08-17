Я работать бы пошла: пусть меня научат!

СЕГОДНЯ 06:07 2018-08-17T06:12:02+03:00

Женщины, которые сидят в декретном отпуске, часто переживают, что утратят необходимые навыки и знания

Более 2 тысяч женщин прошли обучение по новым специальностям с начала года при поддержке центров занятости населения Кемеровской области. Среди них - 280 молодых мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком

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Декрет: время перемен

Женщины, которые сидят в декретном отпуске, часто переживают, что утратят необходимые навыки и знания. Поэтому мечтой многих становится найти такую работу, чтобы та не мешала выполнять семейные обязанности и приносила деньги. И уже несколько лет центры занятости предлагают решение этой проблемы. Так что отпуск по уходу за ребенком вполне может стать началом новой жизни, в том числе и в профессиональном плане.

Эту возможность дают специальные программы, помогающие женщинам освоить новую специальность, продвинуться по карьерной лестнице в старой профессии или открыть собственное дело. И что немаловажно, остаться при этом счастливой и спокойной мамой счастливого ребенка.

Обучение организуется по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда Кузбасса. Это может быть профессиональная подготовка (для тех, кто не имеет никакого специального образования), переподготовка (для тех, кто хочет освоить новую профессию) и повышение квалификации. Главное - соискательница должна быть заинтересована в выходе на работу и, конечно, готова к обучению. Ведь это не тот случай, когда занятия стоит посещать просто «для общего развития», «от скуки» или «на всякий пожарный».

Отметим, что, обучение службами занятости организуется бесплатно. При этом, ежемесячно выплачивается стипендия, при обучении в другой местности оплачиваются расходы на проезд к месту обучения (и обратно) и найм жилья. В случае, когда не с кем оставить ребенка, обучение женщин организуется с применением дистанционных технологий.

По данным департамента труда и занятости населения Кемеровской области, большинство обученных в нынешнем году женщин (64%) воспитывают несовершеннолетних детей, при этом каждая пятая является одинокой мамой, а каждая двенадцатая - многодетной мамой.

Самыми востребованными для обучения у жительниц региона сейчас являются профессии: парикмахер, маникюрша, охранник, оператор ЭВ и ВМ, повар, кладовщик, кассир торгового зала, швея, продавец продовольственных товаров, кондитер. Женщины, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, успешно повышали свою квалификацию по профессиям: бухгалтер, инженер, врач, фельдшер, учитель, социальный педагог, логопед, воспитатель детского сада.

Сама себе работодатель

Кстати, получив новую профессию, искать работодателя вовсе не обязательно. Как показала практика, женщины, обучавшиеся прикладным профессиям, вполне могут работать и на дому. Так поступают новоиспеченные парикмахеры, маникюрши, швеи, и даже те, кто изучил компьютерные программы. А женщины, освоившие по направлению службы занятости курсы основ предпринимательской деятельности, начинают активно заниматься собственным делом, приносящим стабильный доход. К примеру, в 2017 году, жительницами Кемеровской области открыты и продолжают работать такие бизнес-проекты, как: курсы кройки и шитья, ногтевой сервис, парикмахерский салон, разведение кроликов и прочих пушных зверей. При этом стартовый капитал на открытие собственного дела бизнес-леди получили в службе занятости населения в виде единовременной финансовой помощи.

К слову, выбирая бизнес, женщины не начинают работать меньше, но получают больше свободы и гибкости в отношении времени и места работы, а также возможность самореализации.